Orgoglio Torino: la 17enne Ginevra Scudiero eletta “Alfiere della Repubblica” per l'impegno nella lotta contro il Covid-19

Torino può vantare, con orgoglio, di avere tra i suoi cittadini una nuova 'Alfiere della Repubblica': la 17enne Ginevra Scudiero, infatti, è stata insignita dell'attestato d'onore dal presidente Sergio Mattarella. Il riconoscimento è stato assegnato, insieme a 3 targhe collettive, a 28 giovani che si sono distinti per "l'impegno e le azioni coraggiose e solidali rappresentando, attraverso la loro testimonianza, il futuro e la speranza in un anno che rimarrà alla storia per i tragici eventi legati alla pandemia".

Le motivazioni: lotta al Covid-19 in Croce Rossa

Scudiero è stata premiata per l'attivismo messo in campo per la locale Croce Rossa durante la lotta al Covid-19: “Ha partecipato - si legge nelle motivazioni – all'assistenza e al sostegno delle persone più vulnerabili attraverso l'erogazione di pacchi alimentari e servizi di pronto spesa e farmaco, occupandosi personalmente del reperimento di farmaci gratuiti per persone malate o indigenti”.

Un plauso particolare anche al suo spirito di condivisione: “Ginevra – viene ricordato in conclusione - è stata molto utile ai medici di base e ha collaborato con loro, in rete con altre associazioni, per far sì che anche le persone con maggiori difficoltà economiche potessero ottenere i farmaci di cui avevano bisogno”.