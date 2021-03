Sport |

Basket, Alessandro Cappelletti raggiunge il traguardo dei 200 assist con la Reale Mutua

Un risultato importante per il play, già consacrato dal titolo di MVP del mese di febbraio

Anche ieri sera è risultato decisivo, mettendosi in proprio e come sempre guidando e servendo i compagni. Nella difficile gara di Orzinuovi, Alessandro Cappelletti sfonda il tetto dei 200 assist con la Reale Mutua Basket Torino. Un traguardo importante, che dimostra ancora una volta le sue qualità, la sua forza e la sua importanza all’interno dello scacchiere di coach Cavina. Un ottimo momento quello vissuto dal play gialloblu, consacrato ulteriormente dal titolo di MVP del girone verde nel mese di febbraio.

comunicato stampa

