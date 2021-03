Cna e Comune alleati contro il Covid: due nuovi parcheggi taxi per aiutare chi deve essere vaccinato

Da lunedì 8 marzo sono disponibili due parcheggi taxi, in via Gorizia 114 e in via Dogliani angolo via Schio, di fronte alle strutture Asl Torino impegnate nella somministrazione dei vaccini anti Covid e che hanno come obiettivo facilitare la salita e la discesa dai taxi di tutte le persone che devono ricevere la dose prevista. I parcheggi taxi sono ad uso esclusivo di chi deve fare il vaccino. L’iniziativa nasce da una collaborazione tra CNA e Comune di Torino.