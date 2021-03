Guariti anche Belotti e Singo, il Toro mette alle spalle l'emergenza Covid

Ieri, giovedì 11 marzo, il tampone negativo per il capitano Andrea Belotti, che aveva fatto seguito a quello del brasiliano Bremer. Oggi anche quello del giovane Wilfried Singo. Poco alla volta il Toro è uscito dall'emergenza Covid, che aveva visto la squadra di Davide Nicola falcidiata dalla variante inglese poco più di due settimane fa.

Dai primi casi alla chiusura del Fila

I primi casi, in realtà, si erano registrati già alla vigilia della trasferta di Cagliari, quando ancora si sperava che si trattasse di episodi circoscritti, invece pochi giorni dopo si scorì che c'era un focolio all'interno del Filadelfia, con conseguente chiusura del centro sportivo e stop degli allenamenti, poi ripresi solo in maniera individuale e poi - per coloro che non erano positivi - tornati ad essere di gruppo da mercoledì 3 marzo.

Nei giorni che avevano portato alla partita di Crotone (dopo quelle saltate contro Sassuolo e Lazio) c'erano stati i recuperi di Murru, Buongiorno e Baselli, poi da questa settimana un pò tutti sono finalmente risultati guariti. L'ultimo è stato Singo, che ha ricevuto il tampone molecolare con esito negativo e ora si sottoporrà alle visite mediche di rito per potersi aggregare di nuovo al resto dei compagni. Da oggi, con allenamento personalizzato, è tornato a lavorare al Filadelfia il Gallo Belotti.

Resta positivo solamente Nkoulou

Degli otto giocatori che hanno contratto il virus, dunque, al momento resta in isolamento perché ancora positivo soltanto il difensore Nicolas Nkoulou, l'ultimo che era risultato contagiato.