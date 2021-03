La popolarità delle slot online con soldi veri continua ad aumentare

Le slot machine sono il gioco d’azzardo più popolare al mondo. Rappresentano una vera e propria icona per gli amanti dei casinò. Sono diffuse in tutto il mondo e negli ultimi anni hanno conquistato anche il web. Oggi basta un account online per tentare la fortuna e in questo articolo scopriremo quali sono le migliori slot per soldi reali disponibili su internet. Prima di addentrarci in questa nuova realtà è necessario però fare un passo indietro per comprendere la rapida ascesa di questo fenomeno.

La chiusura dei casinò e delle sale slot è stata una delle tante misure adottate dal governo per contenere la diffusione del covid. Nonostante le norme il gioco d’azzardo non si è mai fermato adattandosi alle nuove esigenze dei giocatori. I casinò si sono trasferiti online e le slot sono tornate ricoprire il loro indiscusso ruolo principale. La quota di mercato digitale è cresciuta esponenzialmente ed oggi costituisce il punto di riferimento principale per gli appassionati.

Perchè sono così popolari?



Le slot machine virtuali funzionano come quelle reali. Hanno le medesime regole, ma possono essere utilizzate da smartphone, tablet o pc. Basta essere maggiorenni per aprire un account e iniziare a giocare. L’utente dovrà solo scegliere le migliori slot online con soldi veri per cominciare. Il successo dei casinò online è dovuto principalmente ai bonus che vengono elargiti ai giocatori per attirarli sulla loro piattaforma digitale. Così il fenomeno è letteralmente esploso con la conseguente proliferazione delle più disparate slot machine. Rispetto all’esperienza fisica si risparmiano i soldi per le spese extra come le bibite, gli snacks, il parcheggio, la guardarobiera e altro. Soldi che in questo caso possono essere impiegati solo per giocare. A tal proposito i casinò virtuali hanno adottato delle strategie mirate per attirare nuovi players. Vengono proposti dei jackpot personalizzati, ma in generale si nota una maggiore attenzione per la gratificazione dei giocatori. Negli ultimi anni sono nati moltissimi provider che hanno apportato notevoli miglioramenti alla grafica e all’esperienza di gioco. Alcune slot virtuali sembrano dei veri e propri videogiochi, ma le principali novità introdotte riguardano i rulli e le linee di vincita. Sono stati inseriti dei bonus e un tema di riferimento, solitamente ispirato al mondo del cinema o delle serie tv. Il loro vantaggio principale resta però la disponibilità: i casinò online sono sempre aperti e per giocare non è necessario rispettare il dress code. Infine è bene precisare che in Italia il gioco d’azzardo digitale è regolamentato e controllato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha sostituito la precedente AAMS.

Conclusioni



Il gioco d’azzardo esiste da secoli ed uno dei segreti della sua longevità è proprio la capacità di rinnovarsi quando la storia lo impone. Con l’esplosione di internet il settore ha iniziato il suo processo di digitalizzazione e nel giro di pochi anni sono nati centinaia di siti con i giochi tipici dei casinò. Anche le slot machine sono entrate in questo processo di rinnovamento e grazie all’abilità dei programmatori sono diventate subito popolari tra i giocatori.