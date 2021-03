Birmania, Coldiretti Piemonte: "Ue blocca finalmente riso dei militari golpisti”

“Alla luce del colpo di Stato e della repressione di regime è, quindi, necessario – sostengono Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa delegato confederale – adottare misure restrittive come hanno fatto altri Paesi per costringere il regime del Paese asiatico a sospendere la dura repressione in atto. L’aumento delle importazioni dalla Birmania è destinato inevitabilmente a sostenere i golpisti al centro dell’accusa di violazione dei diritti umani, ma anche di genocidio intenzionale per i crimini commessi contro la minoranza musulmana dei Rohingya, alla quale sono stati sottratti i terreni coltivati. Occorre, dunque, salvaguardare un settore chiave per la sicurezza e la sovranità alimentare, soprattutto, in un momento in cui, con l’emergenza Covid -19, l’alimentare ha dimostrato tutta la sua strategicità ed il Piemonte è la prima regione in Europa per produzione di riso con 8 milioni di quintali, circa 1900 aziende per un totale di 117 mila ettari”.