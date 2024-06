Il Parcheggio del Palazzo del Nuoto? Obiettivo ATP Finals 2025, per evitare il record dei 20 anni di chiusura

Al quartiere di Santa Rita farebbero proprio comodo i 145 posti del parcheggio del Palazzo del Nuoto, che soffre di carenza di posti auto soprattutto durante partite, eventi sportivi o concerti all'Olimpico e all'Inalpi Arena. L'autorimessa su due livelli è stata costruita nel 2006 ma mai inaugurata per problemi strutturali e un lungo iter di affidamento e ristrutturazione. Nel 2019 il parcheggio è stato affidato a GTT e nel 2023 le sue condizioni hanno reso necessari ulteriori fondi, per le criticità emerse.

L'assessora al bilancio Gabriella Nardelli ha previsto lo stanziamento di 247 mila euro per i lavori necessari, approvati dal Consiglio Comunale, come ricordato dall'assessora ai trasporti Chiara Foglietta durante la seduta congiunta delle commissioni consiliari 2 e 5. "La progettazione è in fase avanzata - ha spiegato Foglietta - e da autunno riusciremo ad affidare i lavori e rendere la disponibilità del parcheggio prima dell'ultima edizione delle ATP Finals del 2025. È una delle prime risposte al territorio che ha urgente necessità di parcheggi. Non sarà una soluzione esaustiva della richiesta di parcheggi della circoscrizione 2, soprattutto in occasione di grandi eventi e partite, ma è una prima risposta che daremo".



L'aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori era stata richiesta dal capogruppo dei Moderati Simone Fissolo, che ha commentato: "Con lo stanziamento di circa 250 mila euro nell'ultima variazione di Bilancio di maggio, per un totale di circa 540 mila euro in partnership con GTT, il Comune si è finalmente impegnato ad aprire il parcheggio del Pala Nuoto, chiuso dalla sua costruzione nel 2006. 145 posti interrati e 54 in superficie saranno disponibili dalle Atp Finals 2025 con l'obiettivo di offrire un servizio 24 ore su 24 a tutti i cittadini e agli studenti universitari dell'Università di Economia".