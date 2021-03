Gruppo M5s: “Tre camere degli abbracci nelle Rsa del Piemonte, progetto sostenuto con le restituzioni dei consiglieri regionali”

Oggi sono state ufficialmente acquistate e consegnate nelle mani dei consiglieri regionali le 3 “Camere degli abbracci” prodotte, interamente in Italia, dalla ditta Sport Promotion di Reano (TO). Strutture gonfiabili a forma di tunnel (2,7 metri di altezza per 3 di lunghezza), realizzate con materiali plastici, lavabili con soluzione idroalcolica all 70%, pavimento in Pvc e parete divisoria in PVC Cristal. Sono inoltre tutte dotate di ventilatore omologato per il montaggio. Ogni modulo, contenuto in una sacca, è utilizzabile nel giro di appena 50 secondi sia in ambienti interni e sia in esterno. Una soluzione ideale per garantire l'incontro, il dialogo ed il contatto fisico in completa sicurezza per ospiti e visitatori.