La Reale Mutua Basket Torino non si ferma più: superata anche Udine

Continua il momento d’oro della Reale Mutua Basket Torino, che al Pala Gianni Asti si impone per 83-74 sulla APU Udine. Contro un avversario di assoluto livello, i gialloblù controllano il match dall’inizio alla fine grazie ad una straordinaria prova difensiva e ad un attacco preciso e letale. Diop è ancora una volta il miglior marcatore gialloblù con 17 punti, in doppia cifra anche Cappelletti (15), Clark (11), Penna (11) e Pinkins (10).

CRONACA

Il primo canestro è degli ospiti, che rompono gli indugi con la tripla di Antonutti. La Reale Mutua passa subito al contrattacco e mette la testa avanti con Cappelletti e Diop (6-3). Il ritmo è alto e le squadre sia affrontano a viso aperto con botta e risposta: da una parte Johnson e Antonutti, dall’altra Diop ed il risultato dopo 4’ è di 8-7. A metà della prima decina Torino prova il primo strappo con la bomba di Toscano, coach Boniciolli ferma la palla con un time out, ma al rientro in gioco è ancora Torino a far girare la palla con Clark e Pinkins che segnano il +8 gialloblù (17-9). Negli ultimi secondi del primo quarto i gialloblù portano il vantaggio in doppia cifra (22-11) prima che il parziale di 4-0 firmato Antonutti chiuda la prima frazione sul 22-15. Il secondo quarto si apre con la bomba di Penna ed il nuovo +10 per Torino (25-15). La Apu prova subito a colmare il gap con Giuri e Antonutti, ma Torino è attenta e ogni attacco dei bianconeri è pareggiato e a 5’ dall’intervallo lungo le distanze sono invariate (31-21). La reazione di Udine, alla fine, arriva con il tiro pesante di Giuri, Schina e Italiano, che a 120’’ dalla sirena dimezzano lo svantaggio (35-30). Nel finale di tempo Torino cambia passo e risponde per le rime: i centri dall’arco di Pinkins e Diop spediscono Udine sul -9, con le due squadre che tornano negli spogliatoi sul risultato di 45-36.

Nella ripresa Torino torna in campo con il piede giusto e con la coppia Diop-Cappelletti segna il nuovo massimo vantaggio: +15 (50-35). Udine si aggrappa ad Antonutti e Giuri per impedire la fuga dei gialloblù, ma la squadra di coach Boniciolli non riesce a trovare lo spunto decisivo per impedire la rotta ed il terzo quarto si chiude sul 70-55. Nell’ultima quarto Udine prova il tutto per tutto, ma è ancora Torino ad avere la meglio: i gialloblù segnano il +19 nei primi minuti della frazione, poi si limitano a difendere il risultato già ampiamente acquisito. Finale 83-74.

Reale Mutua Basket Torino-Apu Old Wild West Udine 83-74 (22-15, 23-23; 25-19, 13-19)

Torino: Clark 11, Alibegovic 4, Pagani, Penna 10, Cappelletti 15, Campani 2, Pinkins 10, Toscano 6, Origlia NE, Mortarino NE, Diop 17, Bushati 7. All. Cavina

Udine: Giuri 22, Johnson 10, Mussini 3, Deangeli, Spangaro NE, Schina 5, Antonutti 17, Agbara NE, Foulland 8, Nobile, Pellegrino 3, Italiano 6. All. Boniciolli