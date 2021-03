Da domani Smat lascia aperto solo lo sportello di corso XI Febbraio a Torino

A seguito delle nuove disposizioni volte a limitare la diffusione del coronavirus, SMAT, per maggior tutela, invita i propri Utenti a privilegiare il numero verde Assistenza Utenti 800 010 010 e lo Sportello online (https://sportello.smatorino.it/RetiVendita/) raggiungibile dalla homepage del sito internet www.smatorino.it, che permette di effettuare le pratiche amministrative, limitando ai casi urgenti ed indispensabili gli accessi agli sportelli.

L’azienda informa che da domani, martedì 16 marzo 2021, fino a nuova comunicazione:

- rimane aperto al pubblico lo sportello di Torino corso XI Febbraio 22, dal lunedì al venerdì in orario 8:30 – 16:30 e il sabato in orario 8:30 – 12:30, al quale potrà accedere una sola persona alla volta;

sono chiusi al pubblico i restanti sportelli di Chivasso via Po 6, Rivalta di Torino via Balma 5, Ciriè via Trento 21/d, Ivrea via Miniere 65, Giaveno via Don Pogolotto 45, Castellamonte strada del Ghiaro Inferiore 17 e, per gli utenti dei Comuni la cui gestione operativa è affidata alla ACEA Pinerolese, Pinerolo via Vigone 42 e via Saluzzo 88.