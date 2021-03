Scuola, il M5S: "Settanta milioni per l'edilizia scolastica in Piemonte"

"In questo momento più che mai, la scuola deve essere un posto sicuro. Siamo particolarmente felici quindi di annunciare che grazie al Governo Conte 2, e all'azione dell'ex ministro Lucia Azzolina, al Piemonte andranno ben 70.739.562,72 euro per interventi di messa in sicurezza, riqualificazione energetica e nuova costruzione di scuole secondarie di secondo grado". Lo annunciano i consiglieri regionali e i parlamentari piemontesi del Movimento 5 Stelle.

"A Torino arriveranno 33.772.961,22 euro. Le risorse provengono dal decreto per la ripartizione di 1 miliardo e 125 milioni di euro firmato ieri dal Ministero dell'Istruzione, ma appunto volute e stanziate dal precedente Governo (Decreto n. 104/2020). Il dicastero guidato da Lucia Azzolina aveva pensato questo decreto peraltro con una misura specifica che velocizzava l’attribuzione dei fondi assegnando le risorse economiche direttamente alle Province. Perché sia solido, il nostro futuro va ricostruito partendo dalla scuola".