Poste, in provincia di Torino uffici tutti operativi e servizio di recapito garantito

A seguito dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 che colloca il Piemonte in zona rossa ai fini del contenimento alla diffusione del virus, Poste Italiane informa che gli uffici postali delle aree interessate sono regolarmente aperti e pienamente operativi secondo i consueti orari.

Poste Italiane, i cui servizi sono ritenuti tra quelli essenziali sin dall’inizio della pandemia, coglie l’occasione per invitare i cittadini a recarsi all’ufficio postale esclusivamente per il compimento di operazioni necessarie ed indifferibili, previa compilazione dell’apposita autocertificazione prevista per gli spostamenti in zona rossa.

Grazie al percorso di digitalizzazione già avviato da Poste Italiane negli anni scorsi è oggi possibile usufruire di tutti i prodotti e i servizi in completa sicurezza senza uscire di casa tramite il sito internet e una vasta gamma di APP.

All’indirizzo www.poste.it, ad esempio, i clienti registrati possono facilmente gestire il Conto BancoPosta o il Libretto di Risparmio, sottoscrivere un Buono Fruttifero On Line, richiedere un prestito oppure richiedere il proprio ISEE. È possibile inoltre richiedere la spedizione di un pacco, attivare il servizio seguimi o acquistare prodotti filatelici.

Disponibili su App Store e Google Play, le APP di Poste Italiane sono completamente gratuite e sono utilizzabili in mobilità anche da chi non è titolare di un rapporto con l’Azienda, come un vero e proprio Ufficio Postale a casa dei cittadini.