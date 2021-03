Come gestire i capricci dei bambini di 2 anni

Tra il secondo e il terzo anno di età i bambini cominciano a rendersi conto di essere individui separati dai loro genitori e si sentono spinti ad affermarsi, a comunicare le loro simpatie e antipatie e ad agire in modo più indipendente. In questa fase stanno anche sviluppando le abilità linguistiche che li aiutano a esprimere le loro idee, desideri e bisogni.

Come reagire ai capricci dei bambini

Anche i bambini fanno i capricci in modo differente, in questo articolo ci proponiamo di aiutarti a capire perché lo fanno e come reagire. Un genitore ha il dovere di aiutare il bambino a superare forti emozioni e ad elaborare sentimenti come orgoglio, vergogna, senso di colpa e imbarazzo. I bambini possono passare rapidamente dalla gioia alla disperazione, specialmente quando: - non riesci a capire le sue parole o i suoi bisogni, - quando un gioco o un comportamento non va come dicono loro, - non accettano una cosa diversa (ad es. un pantalone qualsiasi rispetto a quello di colore rosa che avevano richiesto) - non riescono a far funzionare qualcosa con aggiunta di sensazioni di resa o rabbia. Tutti i genitori si sono trovati almeno una volta nelle situazioni appena descritte, ma la vera differenza sta nell'insegnare ai bambini ad imparare a gestire sentimenti forti. I bambini piccoli hanno bisogno di una guida quando si tratta di capire come affrontare grandi sentimenti come rabbia, tristezza e frustrazione. Quindi, quando tuo figlio è davvero arrabbiato, conferma ciò che sta vivendo e insegnagli che ci sono molte opzioni per esprimere i suoi sentimenti in modi sani e non dolorosi.

Capricci bambini 2 anni: come gestirli e cosa fare

Ci sono molte cose che si possono fare per gestire in maniera intelligente i capricci di un bambino di 2 anni. Leggere un libro Leggi i libri e evidenzia ad alta voce come si sentono i personaggi. Quando un bambino riesce a riconoscere le proprie emozioni sarà più in grado di controllarle e comunicarle agli altri. Dopo che tuo figlio ha dato un nome ai suoi sentimenti, puoi suggerirgli cosa potrebbe fare per sentirsi meglio o risolvere il problema. Questo lo aiuta a imparare cosa fare in futuro quando dovrà affrontare anche da solo una sfida simile. Ad esempio, se è triste perché i suoi nonni sono appena partiti puoi consigliare di guardare le loro foto o di disegnare loro una foto.

Entrare in empatia con tuo figlio E' importante far capire a tuo figlio che ci sono delle cose che non vanno come vorrebbe lui. Ad esempio confermare di sentire la mancanza reciproca quando di mattina ci si separa da loro per andare a lavoro. Far capire che si è consapevoli del suo stato d'animo, ma che ci sono delle cose che devono essere fatte.

Aiutare i bambini a scegliere Un altro aspetto importante da tenere in considerazione è aiutare i bambini ad effettuare delle scelte appropriate alla loro età. Quando si vestono o quando mangiano puoi dare la possibilità di scegliere tra 2 o più opzioni, in modo da dare una sensazione di controllo e sostenere la sua crescente fiducia e senso di competenza, alimentando la consapevolezza di poter fare qualcosa e non solamente di doverla fare e basta.

Insegna i tempi e l'attesa Se tuo figlio deve aspettare che il suo piatto di riso si sia raffreddato, digli che può provare a mangiarlo non appena il fumo se ne sarà andato. Per stimolare l'abitudine a lavarsi i denti per 2 minuti al giorno, usa un contaminuti per fare un conto alla rovescia mentre svolge quella attività. Se deve mettere a posto la sua cameretta, una un timer di 10 minuti tenere traccia di quella attività e, eventualmente, digli che può ottenere anche una ricompensa o fare ciò che richiede una volta terminata l'attività. E' importante non dare per scontati e/o dovuti i regali per bambini 2 anni ma inquadrarli sempre come un gesto d'amore frutto di buoni comportamenti e armonia familiare.

Autocontrollo e educazione bimbi 2 anni

Aiuta tuo figlio a praticare l'autocontrollo anche attraverso giochi che richiedono turni, sono ottimi per esercitarsi ad aspettare e condividere. Anche mettere in scena una storia è un'ottima idea, infatti il gioco di finzione offre molte possibilità di aspettare, fare a turno e negoziare mentre i bambini decidono come dovrà svolgersi una storia. Suonare una musica in gruppo è un ottimo esercizio con cui migliorare le proprie abilità e scambiarsi gli strumenti ad intervalli regolari nel rispetto dei turni e degli alltri.

Bambini che fanno i capricci: Non dare troppa

importanza a comportamenti indesiderati I bambini di 2 anni attraversano una fase di sviluppo cognitivo molto dellicata e imparano facilmente le cose ripetendo i comportamenti degli altri, spesso si tratta di un comportamento di un genitore, ma potrebbe trattarsi anche di una parolaccia sentita da quanlcun'altro. E' importante non trascurare le cose, ma se ti comporti come se fosse qualcosa di incredibile i bambini tenderanno a ripetere lo stesso comportamento solo per vedere l'insolita reazione nei loro confronti. Ricorda che i bambini di 2 anni imparano tante cose attraverso la ripetizione, quindi un gioco ripetuto tante volte, che potrebbe risultare noioso per un genitore, aiuterà i bambini a rafforzare le connessioni cerebrali.

La forza della comunicazione per educare bambini 2 anni

Fino ai 5 anni prova a non utilizzare le parole "non farlo". Al posto di dire non urlare, si potrebbe chiedere di modulare il tono di voce o di usare la voce interiore. Invece di proibire di saltare sul letto, si potrebbe consigliare di salta sui cuscini sul pavimento. Al posto di dire di non correre si potrebbe consigliare di usare i piedi in maniera diversa, dondolarli ad esempio. L'uso di un linguaggio positivo indirizza il loro comportamento su qualcosa da fare e non verso un'azione da rispettare. In questo modo si ottengono due risultati positivi: interrompere un comportamento negativo/rischioso sviluppare il loro bisogno di indipendenza.

Quali attività fare per gestire bambini di due anni

A due anni i bambini vogliono imparare tante nuove cose ogni giorno, quindi è importante coinvolgerli in qualsiasi cosa tu debba fare. Potresti farti aiutare nella ricerca dei prodotti al supermercato o nello svolgere alcune faccende di casa. I bambini piccoli sono naturalmente inclini a voler aiutare chi gli sta attorno, quindi è preferibile non soffocare questo tipo di impulsi relegandolo ogni volta ai suoi spazi