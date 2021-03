Al via per l'estate i lavori di recupero dell'ex mercato dei fiori di via Padova

Prenderanno il via entro l’estate i lavori di riqualificazione dell’ex mercato dei fiori di via Padova. Dopo anni di abbandono l'ex edificio di Aurora è pronto a trasformarsi in una grande palestra del gruppo spagnolo GoFit, che aprirà il primo centro in Italia proprio nel capoluogo piemontese.

Investimento da 8 milioni di euro

Ad annunciare la data la sindaca Chiara Appendino, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo nella struttura insieme all’assessore all’Urbanistica Antonino Iaria. “Il progetto – ha spiegato l’esponente della giunta pentastellata – è in una fase avanzata: il permesso a costruire verrà ritirato a breve e gli interventi partiranno entro l’estate 2021”.

L'investimento, per un totale di circa 8 milioni di euro, prevede anche la trasformazione della piazzetta antistante all’incrocio tra corso Verona e corso Brescia. La nuova area verde, inserita all'interno del programma urbano di riduzione delle isole di calore, verrà irrigata grazie al recupero dell'acqua piovana, mentre in esterna verrà anche realizzata una pista ciclabile e installate postazioni di ricarica per biciclette alimentate a energia elettrica. Il capannone assumerà una classe energetica A2.

Appendino:" Migliorare l’area significa portare importanti risorse in termini di economia reale sul territorio"

“Il gruppo spagnolo – ha spiegato Appendino – ha deciso di credere nella nostra città, recuperando uno spazio abbandonato da anni, così come è già stato per il Mercato Centrale a Porta Palazzo”. “E’ un’operazione importante, per togliere quest'edificio dal degrado e dove ci sono stati problemi di occupazione notturna. Migliorare l’area significa portare importanti risorse in termini di economia reale sul territorio” ha concluso la sindaca.