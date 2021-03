MercoledìVeg di Ortofruit: oggi prepariamo polpette di rape

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA

la rapa

stimata da sempre per le sue virtù terapeutiche, vanta proprietà disintossicanti poiché ricca di zolfo, proprietà antiossidanti grazie ai suoi numerosi flavonoidi, numerose proprietà antinfiammatorie e, grazie alla presenza di gerfarnato, un’azione protettiva della mucosa dello stomaco contro gli acidi. Viene generalmente consumata cotta al vapore o dorata al forno, ma può essere preparata anche cruda in insalata affettandola molto sottile.

POLPETTE DI RAPE

LA PREPARAZIONE

Tempi

35 minuti



Ideale per…

la cena



Ingredienti (4 persone)

3 rape medie (ca. 500 g)

200 g di patate (pasta gialla)

80 g di noci (già pulite)

40 g di pane (avanzato)

Pangrattato q.b.

Curcuma q.b.

Maggiorana q.b.

2 cucchiai di olio evo

Sale e pepe q.b.

Procedimento

1. Pelate le rape e le patate, tagliatele a pezzi e fatele saltare in padella per 10 min

2. Tritate in un mixer i tocchetti di rape e patate con le noci, il pane spezzettato, le erbe aromatiche e le spezie

3. Con il composto ottenuto, formate le polpette e passatele nel pangrattato

4. Adagiatele le polpette su una teglia da forno ricoperta di carta da forno e spennellatele con l’olio evo

6. Cuocetele in forno già caldo a 180°C per 15-20 min, poi servitele





IL COMMENTO NUTRIZIONALE

a cura della Dott.ssa Elisa Strona (SIAN-Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ASL)

Il secondo piatto che non delude mai ed è adatto a tutti i palati e le occasioni, qui rivisto in chiave “sostenibile” verso la salute e la forma fisica: queste polpette, infatti, sono talmente ricche di fibre e acqua che buona parte del loro peso ha una limitata densità calorica, cioè poche calorie in tanto volume. Non a caso, una sola porzione di rape ci regala ben 1/5 dell’apporto giornaliero di fibre raccomandato; inoltre, le noci arricchiscono la ricetta di ferro e omega 3, acidi grassi essenziali fondamentali per la salute dell’apparato cardiovascolare e del sistema nervoso.



Se avanzano?

Fatele scaldare bene in brodo vegetale con cipollotto fresco per ottenere dei canederli veg molto appetitosi