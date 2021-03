Derby fatale per la Reale Mutua: i gialloblù KO contro JB Monferrato

Si interrompe a quattro la striscia vincente della Reale Mutua Basket Torino che, al Pala Gianni Asti, cede il passo alla JB Monferrato per 73-77. Partita equilibrata, che gli ospiti riescono a portare a casa grazie ad un superlativo Lucio Redivo (26 punti, 8 assist, 5 rimbalzi e 9 falli subiti) ed una percentuale al tiro da 3 del 50%.

CRONACA

Nel primo quarto le due squadre si affrontano a viso aperto: a rompere gli indugi ci pensano Camara e Pagani per il 2-2 dopo 90’’. Torino prova a mettere la testa avanti con il 2+1 di Cappelletti (6-4), ma la bomba di Redivo riporta i rossoblù in vantaggio (6-7). La Reale Mutua è pericola con Alibegovic dall’arco, ma il primo break della partita arriva con il 6-0 firmato Martinoni, che porta gli ospiti a +4 (11-15). Sul finale di quarto la tripla di Clark e il canestro di Redivo chiudono i primi 10’ sul 14-17.

Il secondo quarto si apre con la sfida a suon di triple tra i due “barbuti” Tomasini e Toscano: inizia il giocatore di Casale con la bomba del +8, risponde il numero 17 gialloblù con tre canestri dall’arco in fila che riportano prontamente Torino in scia (23-25). La Novipiù prova ancora a scappare con Valentini, ma dopo Toscano ci pensa Diop a salire in cattedra, con un 4-0 che vale il nuovo pari (27-27). Negli ultimi secondi del primo tempo, Alibegovic risponde a Thompson, con le due squadre che tornano negli spogliatoi sul 30-32.

Nella ripresa Torino entra in campo con un altro passo e la JB se ne accorge subito: Alibegovic, Cappelletti e Diop mettono la freccia e in meno di 2’ i gialloblù trovano pareggio e nuovo vantaggio (39-34). La squadra di coach Valentini ci mette un paio di minuti in più a carburare, ma non rimane a guardare e con il tiro pesante di Redivo e Thompson si rimette in scia a Torino (43-42). A 3’ dalla fine del terzo quarto gli sforzi della squadra ospite vengono premiati e dopo il pareggio arriva anche il vantaggio rossoblù, con la bomba di Tomasini (45-48). Dopo aver concluso la terza frazione sul -3 (47-50), Torino prova subito ad accorciare, ma la schiacciata di Thompson ribadisce e ritocca il vantaggio rossoblù (49-54). Capitan Alibegovic e Penna provano a suonare la carica colpendo col tiro dalla lunga distanza, ma il nuovo pareggio è solo temporaneo perché Redivo risponde per le rime e i gialloblù scivolano nuovamente a -4 (57-61) a 4.30’ dalla fine della partita. Coach Cavina prova a raccogliere le idee fermando la palla per 60’’, ma al ritorno in campo la musica non cambia: Redivo e Thompson fanno male alla Reale Mutua che si rifugia nuovamente in time out (59-68). La squadra di Coach Cavina prova ad alzare il ritmo difensivo e va a segno con Alibegovic e Cappelletti per il -6 a 1.21’’ (64-70) dalla fine. Monferrato si rifugia in time out, ma all’uscita dalle panchine è ancora Alibegovic ad andare a segno per il -3 (67-70) a meno di 1’ dalla fine. La Novipiù prova a respingere gli assalti gialloblù dalla lunetta, ma Torino non molla e con la bomba di Cappelletti è di nuovo a -3 (70-74) a 15’’ dalla fine. Il tempo non basta, però, a Torino a completare la rimonta e i due punti vanno alla Novipiù. Finale 73-77.

Reale Mutua Basket Torino-Novipiù JB Monferrato (14-17, 16-15; 17-18, 26-27)

Torino: Alibegovic 18, Cappelletti 15, Pinkins 2, Diop 11, Clark 7, Mortarino NE, Origlia NE, Bushati, Toscano 9, Penna 5, Campani 4, Pagani 2. All. Cavina

Monferrato: Redivo 26, Tomasini 10, Thompson 16, Valentini L. 5, Donzelli 4, Martinoni 12, Lomele NE, Camara 2, Casini NE, Sirchia NE, Valentini F. 2, Tomasini, Giombini NE. All. Valentini