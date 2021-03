A Torino un bosco per le vittime del Covid, Appendino: “Non le dimentichiamo, ma ora si vaccini in fretta” [VIDEO]

“C’è tristezza e dolore per il momento che stiamo vivendo, oggi piantiamo i primi alberi che sono semi di un luogo che vuol diventare un luogo di riflessione, ricordo per chi ha perso i propri cari e non dimenticare cos’è successo in quest’anno di pandemia”, ha dichiarato la sindaca Chiara Appendino.

“Siamo lieti che la Città di Torino e Afc abbiano accolto la proposta di Sicurezza e Lavoro – ha affermato la presidente Polito – e ringraziamo la sindaca e gli assessori Giusta e Unia per la collaborazione e la sensibilità dimostrate, in un momento ancora molto complicato a causa dell’emergenza pandemica”. “Fare memoria e raccontare, anche attraverso un luogo fisico come un bosco urbano, oltre che con le nostre storie di Covid, è doveroso, non solo nei confronti delle vittime, dei malati e dei loro familiari, ma anche per promuovere comportamenti corretti, protocolli e buone pratiche per vivere, lavorare e fare impresa in sicurezza”, ha concluso Polito.