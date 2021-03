Compra tamponi per il test Covid senza averne diritto: denunciato per commercio illecito [VIDEO]

Stavano perquisendo la casa perché insospettiti dal figlio (trovato effettivamente in possesso di 110 grammi di hashish e 65 di marijuana), ma alla fine - la denuncia - è scattata anche per il padre.

Succede in un'abitazione di via Valsalice, a Torino, dove i carabinieri hanno trovato (insieme alla sostanza stupefacente) anche alcuni tamponi antigenici per la ricerca del virus Covid-19. Dopo alcune verifiche, è emerso che i test sarebbero stati acquistati, senza averne titolo, dal genitore, che per questo motivo è stato denunciato per commercio illecito di apparecchi e strumenti sanitari.





Spacciatore in manette, invece, nel quartieredi Torino. I carabinieri della Compagnia Mirafiori hanno bloccato un 30enne italiano che a dopo essere stato controllato (anche presso la sua abitazione) è stato trovato in possesso di 75 grammi di marijuana, 30 grammi di hashish e alcune dosi di cocaina, oltre a un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento della droga.