Sottrae bancomat a vittima di un incidente, ex appuntato dei carabinieri a processo

ex appuntato dei carabinieri a processo

Un ex appuntato dei carabinieri, in servizio alla compagnia di Susa, è sotto processo a Torino con l'accusa di peculato. Avrebbe sottratto il bancomat a una vittima di incidente stradale con la scusa di recuperare i documenti dal luogo del sinistro. Bancomat che sarebbe poi finito nelle mani del cognato dell'ex militare, a processo per ricettazione.

L'episodio risalirebbe all'estate 2015. Due i prelievi sospetti: uno da 200 e l'altro da 600 euro. Tra gli episodi contestati all'ex maresciallo anche la sottrazione di 140 euro dal bauletto di uno scooter sequestrato e il furto di 50 euro dal portafoglio del dipendente di una panetteria.

Per queste accuse l'appuntato era stato sospeso e rimosso dal grado: ora è in congedo.