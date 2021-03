Come recuperare i dati danneggiati da disco rigido? Con Wondershare Recoverit è possibile!

Non riesci a salvare i file sul PC e i dati sono spesso inaccessibili? Come tutti i componenti di un computer, il disco rigido può guastarsi e le cause sono diverse. Un disco rigido spesso impedisce l'accesso ai file che, nella maggior parte dei casi, sono recuperabili. Però contrariamente a quanto si potrebbe pensare, i dati rimangono recuperabili anche in caso di guasto meccanico. Prima di elencare le soluzioni di ripristino, esaminiamo le possibili cause di errori.

Quali sono le cause di un guasto al disco rigido?

Una delle cause più comuni di guasto del disco rigido è il surriscaldamento. Lo stesso vale per gli shock. Un forte shock esterno o una caduta possono effettivamente danneggiare l'apparecchiatura, in particolare la testina di lettura o le superfici dei piatti magnetici che memorizzano i dati. Le conseguenze sono particolarmente gravi se lo shock si verifica mentre il computer è in uso. Le variazioni di tensione possono anche essere la causa del guasto del disco rigido, motivo per cui è essenziale installare un UPS. Infine, anche i danni causati dall'acqua o dal fuoco possono danneggiare il disco rigido.

Come recuperare i dati dal disco rigido danneggiato?

In caso di errore umano, come formattazione accidentale o cancellazione involontaria di file, è possibile ripristinare i dati utilizzando un software. Ma il software di recupero dati del disco rigido danneggiato può essere utile in caso di guasto meccanico o danno fisico? Anche se il disco rigido difettoso è gravemente danneggiato, è comunque possibile ripristinare i dati. Con Wondershare Recoverit potrete ottimizzare il recupero e rendere i dati il ​​più sicuri possibile.

Quali sono le caratteristiche principali di Wondershare Recoverit per recuperare i dati da disco rigido?

Wondershare Recoverit riesce a supportare il ripristino di qualsiasi tipo di file e file system, stiamo parlando di oltre 1000 formati di file. Recoverit dispone di una funzione per "recuperare i dati da disco rigido". Può inoltre, recuperare file cancellati sia su dischi rigidi interni che esterni senza alcun problema vantando un'elevata affidabilità. Oltre ad essere in grado di ripristinare i dati su un sistema Windows o Mac, l’applicazione può intervenire anche su schede SD, pen drive, lettori MP3, fotocamere digitali, videocamere e altri dischi rigidi esterni. Prima del recupero scansionate gratuitamente l'anteprima dei file.

Come usare il software?

Dopo aver effettuato il download del software sul vostro PC o Mac procedete con l'installazione. L'installazione è guidata, pertanto non bisogna essere esperti in informatica. Dopo aver eseguito un doppio click sull'icona salvata sul desktop aprite il programma e assicuratevi che l'hard disk esterno sia riconosciuto dal computer. Dopodichè, selezionate il dispositivo esterno in cui avete perso i file e fate clic su "Inizia" per eseguire la scansione. Durante la scansione potrete visualizzare in anteprima alcuni file recuperabili.

Dopo la prima scansione, se non riuscite a trovare i vostri file, potete provare la modalità "Recupero Completo" per eseguire una scansione profonda sul disco rigido esterno. L'operazione potrà richiedere più tempo rispetto alla prima scansione.

Al termine della scansione profonda, tutti i dati recuperabili saranno elencati nella finestra del programma. Potrete quindi visualizzare l'anteprima dei file recuperabili e fare clic su "Recupera" per salvarli sul vostro computer. Wondershare Recoverit è lo strumento di recupero dati più affidabile della rete. Ripristina i tuoi dati in sicurezza.