Carmagnola, interventi di riqualificazione del mercato in piazza Garavella

A partire da lunedì 22 marzo, inizia il percorso di riqualificazione dell’area mercatale di piazza Garavella a Carmagnola.

Dopo l’allestimento dell'area cantiere, indicativamente dal 29 marzo inizieranno i lavori veri e propri. L'intervento prevede la demolizione della pavimentazione esistente, il posizionamento dei cavidotti e delle colonnine degli allacciamenti a scomparsa per gli ambulanti. Sarà poi realizzato il fondo e posizionata la nuova pavimentazione in porfido. Per limitare il disagio l'area cantiere sarà divisa in due. I lavori inizieranno prima sul lato centrale e sinistro della piazza.

La viabilità sarà consentita da via Valobra a salire in via Gardezzana. Da piazza Sant’Agostino a scendere la viabilità sarà deviata per i primi 20 giorni in via Granaglie. Appena realizzato l'attraversamento pedonale in via Cavalli, la deviazione sarà spostata in via Cavalli.

Realizzato il primo tratto si procederà a lavorare sul lato destro di piazza Garavella, lato via Gardezzana per circa 15/20 giorni. Per la realizzazione di questo ultimo lotto sarà chiuso al transito l’ultimo tratto di via Valobra verso via Gardezzana, con possibilità di svoltare in via Spanzotti e in via Provvidenza.

I lavori comprenderanno anche la sostituzione delle prese luce sotto la tettoia di piazza Martiri, la realizzazione della linea di fornitura dell’energia elettrica e il posizionamento delle colonnine a scomparsa in Piazza Martiri, a servizio dell'area mercatale.

Il cantiere, nel suo complesso, durerà circa 35/40 giorni lavorativi. I lavori termineranno a fine maggio. I portici e il marciapiede antistante la Chiesa di S. Giovanni Decollato saranno sempre percorribili. Nei prossimi giorni i vigili urbani distribuiranno ai negozi e ai residenti la piantina con le indicazioni per la viabilità.

Il Sindaco, Ivana Gaveglio e l'Assessore alle Attività Produttive, Gian Luigi Surra, commentano: "Si tratta dei lavori del secondo progetto finanziato dai bandi della Regione Piemonte, a breve presenteremo la candidatura per il riconoscimento del distretto commerciale. Siamo consapevoli che il cantiere provocherà disagi ai negozianti e ai residenti, siamo però sicuri che a lavori ultimati la riqualificazione di quest'area contribuirà al rilancio del commercio sia fisso che ambulante della nostra città. Confidiamo che il termine dei lavori coincida con la fine dell'emergenza Covid 19 per il definitivo rilancio dell'economia e la ripresa della socialità".

I banchi non alimentari del mercato del sabato e del mercoledì presenti in piazza Garavella, all’uscita del Piemonte dalla zona rossa, saranno posizionati in via Gardezzana per la durata del cantiere.