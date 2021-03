Non solo il dolore: con la scomparsa del dottor Ricciardello Venaria si ritrova anche senza medico di famiglia

Non si è ancora spento il dolore, a Venaria, per la scomparsa improvvisa del dottor Massimo Ricciardello, che subito la comunità deve fare fronte anche a un altro problema, decisamente meno legato ai sentimenti e alla sofferenza per la perdita di una persona molto amata da tutti.

Con la sua morte, infatti, sono tantissime le persone che si trovano senza un medico di famiglia, in un periodo peraltro molto complesso come questo - scandito dalla pandemia da Covid - dove la richiesta di prestazioni mediche e il resto delle procedure spesso sono preziose, ma anche complesse da realizzare. Proprio a causa dell’emergenza sanitaria Covid19, gli sportelli sono aperti solo per il ritiro referti e le attività di protesica. Mentre la scelta o la revoca del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta si effettuano telefonicamente o via mail.