Caso Finpiemonte, Chiamparino: "Il prof Ambrosini fu scelto per il suo curriculum"

"Il professor Stefano Ambrosini diventò presidente di Finpiemonte tramite curriculum. Rispetto alle solite 'candidature seriali', che spuntano sempre in queste occasioni, aveva i requisiti migliori. Fu una mia idea. Personalmente lo ritenevo un professionista molto adatto a ricoprire quel ruolo". Lo ha detto Sergio Chiamparino oggi in tribunale a Torino dove è comparso come testimone, nella veste di ex governatore, al processo per le presunte distrazioni di fondi dalla finanziaria della Regione.

Il pm Francesco Pelosi era interessato, in particolare, ai retroscena sull'avvicendamento tra Fabrizio Gatti e lo stesso Ambrosini, nell'estate del 2017, alla guida della società. Nel processo, Gatti è considerato l'imputato principale. Ambrosini invece è un indagato di reato connesso perché è stato chiamato in causa in un'altra vicenda (oggi è stato convocato in tribunale e si è avvalso della facoltà di non rispondere).

Fu lo stesso Ambrosini, pochi mesi dopo il suo insediamento, a rivolgersi a Chiamparino per segnalare l'esistenza di irregolarità in Finpiemonte. "Mi parlò - ha raccontato l'allora presidente della Regione - di una cospicua distrazione di fondi originata da un investimento borderline. Gli risposi invitandolo a presentare una denuncia alla magistratura. Ma provai una grande amarezza. In Fabrizio Gatti avevo sempre avuto grande fiducia".