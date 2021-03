Il Museo dell'Automobile festeggia 10 anni dalla riapertura: "Portiamo su 4 ruote l'Italia nel mondo"

Circa 2 milioni i visitatori che, in questi dieci anni, hanno fatto tappa al museo, classificato recentemente dal Times tra i 50 più belli al mondo.

“ In questo decennio - afferma il presidente Benedetto Camerana - il museo ha consolidato un ruolo cruciale nella diffusione della cultura dell’automobile, in particolare dell’auto italiana, tra i due poli fondamentali del design e dello sport. Oggi guardiamo al futuro e all’innovazione, in riferimento all’ambiente e alla mobilità. E guardiamo anche oltre la pandemia, studiando nuove formule di integrazione fra offerta digitale e visita del Museo, con importanti potenzialità di diffusione internazionale, coordinando le relazioni con il territorio e l’attrattività dell’auto italiana su scala globale ”.