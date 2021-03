Dal 22 al 26 marzo il Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo partecipa alla Global Money Week

In occasione della Global Money Week, un calendario di eventi online dal 22 al 26 marzo per sensibilizzare gli studenti delle scuole primarie, secondarie di I e di II grado sui temi della protezione dai rischi digitali e della sicurezza dei pagamenti digitali, il Museo del Risparmio presenta un progetto educativo sulla sicurezza informatica in collaborazione con la Direzione Cybersecurity di Intesa Sanpaolo.

In calendario, due laboratori a distanza: "Io no che non ci casco", dedicato ai bambini dai 7 ai 10 anni per sensibilizzarli sull'importanza di tutelare i propri dati personali e i primi acquisti online, supervisionati dai genitori, e "Fatti furbo/a", per far riflettere ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di I grado, sui rischi connessi alla navigazione su Internet, ai pagamenti digitali e alle truffe.

Inoltre il 23 marzo alle ore 10 il Museo organizza l’evento online, “PAGAMENTI DIGITALI: OCCHIO AI CRIMINALI!”: una lezione live in cui esperti di sicurezza informatica e di pagamenti digitali sensibilizzeranno gli studenti delle scuole superiori su come proteggere le loro transazioni elettroniche. L’incontro sarà l’occasione per raccontare qualcosa dei nuovi mestieri legati alla cybersecurity e alle piattaforme di pagamento digitale, e per presentare il nuovo laboratorio online per le scuole superiori che il Museo renderà disponibile da aprile.

Nell’ambito del calendario di iniziative del Museo, il 24 marzo è in programma il nuovo appuntamento del ciclo 1 LIBRO in 30 MINUTI che vedrà protagonista Paolo Legrenzi, psicologo di fama internazionale, pioniere in Italia della finanza comportamentale e autore del libro "L'alfabeto dei soldi. Mente, tempo, emozioni al servizio dei nostri risparmi". Un abbecedario scritto dall’autore per insegnarci a riconoscere, e se possibile evitare, le trappole mentali ed emotive in cui spesso cadiamo quando gestiamo i nostri soldi.

Per tutte le iniziative è necessaria l'iscrizione all'indirizzo e-mail prenotazioniMDR@operalaboratori.com