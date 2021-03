Il 12 e 13 maggio torna via web IOLAVORO. Tema 2021:"Skills digitali"

Dopo il successo del 2020,la seconda edizione digitale di IOLAVORO torna a offrire il più importante spazio virtuale dedicato all’incontro fra domanda e offerta di lavoro. L’evento sarà articolato in due giornate: mercoledì 12 e giovedì 13 maggio, dalle ore 10.00 alle 18.00, sulla piattaforma www.iolavoro.org

Le aziende che sono interessate a partecipare possono già registrarsi gratuitamente accedendo al portale.

Tema della 55aedizione è Skills digitali: come cambia il lavoro. Sull’argomento interverranno professionisti del mercato del lavoro, dell’istruzione e della formazione, esperti di transizione digitale, dirigenti e funzionari della Pubblica amministrazione, rappresentanti delle istituzioni. Non mancherà un fitto programma di webinar e workshop tematici sul mondo del lavoro e dell’orientamento professionale.

COS’È IOLAVORO

IOLAVORO è un evento organizzato da Agenzia Piemonte Lavoro e promosso da Regione Piemonte, Assessorato all’Istruzione, lavoro, formazione professionale, diritto allo studio universitario.

L’esperienza di IOLAVORO è iniziata nel 2005 e si è affermata negli anni imponendosi come opportunità di successo. Da allora sostiene giovani e meno giovani nell’orientamento, nell’ingresso o reinserimento nel mercato del lavoro, in ambito nazionale e internazionale, e come vetrina per le aziende per presentare le proprie vacancy, selezionare e incontrare più candidati nello stesso luogo.

I NUMERI

I dati confermano IOLAVORO la più grande job fair sul territorio nazionale: 54 edizioni (24 nazionali e 30 locali); decine di migliaia di rapporti di lavoro sottoscritti; 25% la percentuale di partecipanti che entro 4-5 mesi trova occupazione a seguito della manifestazione; oltre 80% il tasso di gradimento dei partecipanti.

Nel 2020 alla prima edizione digitale sono stati oltre 5.000 i partecipanti; 1.500 i video colloqui effettuati per quasi 5.000 posizioni lavorative; 130 i webinar proposti tenuti da 290 relatori; 1.500 gli studenti e 100 i docenti e formatori che si sono collegati per lo spazio Orientamento ai mestieri.

I SERVIZI PER LE AZIENDE

Le aziende alla ricerca di personale, gli enti accreditati ai servizi per il lavoro e gli intermediari autorizzati che si iscrivono possono beneficiare di una ricca e innovativa offerta di servizi gratuiti:

promuovere il proprio brand su webinar dedicati e una fitta rete di canali;

pubblicare online gli annunci dei profili ricercati presso una platea di migliaia di potenziali candidati ;

usufruire di un innovativo sistema di smart matching , basato su algoritmi che sfruttano l’intelligenza artificiale;

beneficiare di strumenti innovativi per selezionare i profili più rispondenti;

incontrare i candidati dentro spazi virtuali configurabili secondo le singole esigenze (chat, live streaming di colloqui liberi, con selezione preliminare o in modalità combinata );

ricevere consulenza specifica dagli operatori della rete dei Centri per l’impiego piemontesi.

I SERVIZI PER LE PERSONE

I candidati in cerca di lavoro possono partecipare virtualmente all’evento senza spostarsi da casa. Iscrivendosi a IOLAVORO Digital Edition possono infatti consultare le offerte di lavoro, inviare la propria candidatura, partecipare alle preselezioni avviate dalle aziende che scelgono questa modalità, sostenere colloqui in diretta live con i recruiter delle imprese e seguire le presentazioni aziendali in modo interattivo con l’utilizzo di chat dedicate. Potranno inoltre usufruire dell’assistenza degli operatori dei Centri per l’impiego piemontesi per servizi specifici, come la redazione e revisione del proprio profilo, con il servizio SOS curriculum.

Per i candidati le iscrizioni si apriranno il 19 aprile.

ORIENTAMENTO FORMATIVO E PROFESSIONALE WORLDSKILLS

Nella cornice di IOLAVORO, Orientamento ai mestieri WorldSkills è l’appuntamento fisso per chi è in cerca del proprio futuro formativo. WorldSkills è infatti un’organizzazione internazionale che si pone, fra gli obiettivi, la valorizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale e l'innalzamento degli standard delle professioni tecniche e industriali.

All’interno di Orientamento ai mestieri WorldSkills sarà possibile incontrare e interagire con le realtà della formazione e istruzione professionale piemontese che aderiscono alle iniziative WorldSkills: agenzie formative, istituti tecnici e professionali, istituti tecnici superiori (ITS), che terranno webinar e workshop tematici. In uno spazio virtuale dedicato saranno inoltre consultabili le loro offerte didattiche e prospettive occupazionali. Attraverso questi enti formativi WorldSkills Piemonte offre la possibilità di conoscere da vicino quindici mestieri. In particolare: acconciatura, cucina, servizi per la ristorazione, estetica, tecnologie della moda, falegnameria, grafica multimediale, hotel reception, riparazione di autoveicoli, costruzioni in mattoni, pasticceria e – per la prima volta – meccanica industriale CNC, cloud computing, web mobile app development, cyber security. Questi ultimi sono stati introdotti proprio nell’ottica di valorizzare le nuove competenze digitali richieste dal mercato del lavoro.

“L’investimento nella formazione è fondamentale per fornire competenze adeguate e garantire così la competitività del sistema Piemonte. Non ci può essere competitività senza competenze, così come non ci possono essere competenze senza un’adeguata formazione. Bisogna concentrarsi – sottolinea l’assessore regionale al lavoro Elena Chiorino - per mantenere la centralità della formazione favorendo l’incrocio fra domanda e offerta di lavoro. In un mercato in continua evoluzione e segnato dai grandi cambiamenti imposti dalla pandemia del nuovo coronavirus è di cruciale importanza poter offrire alle imprese il personale specializzato e formato di cui hanno bisogno”.

“Considerati gli ottimi risultati registrati in occasione della prima edizione digitale di IOLAVORO, -prosegue Federica Deyme, direttrice di Agenzia Piemonte e Lavoro - abbiamo scelto di proporre un nuovo appuntamento primaverile della job fair, anche in questo caso sfruttando le opportunità offerte da uno spazio virtuale e interattivo”. ”Abbiamo individuato - aggiunge- come tema lo sviluppo delle competenze digitali: una priorità che anche il Piano nazionale italiano per la ripresa e resilienza considera strategica. La transizione al digitale rappresenterà infatti sempre più un’importante opportunità occupazionale per migliaia di persone, introducendo profondi cambiamenti economici, socio-culturali, manageriali, organizzativi e creativi. IOLAVORO vuole recepire questa sfida e valorizzarla nell’ambito dell’istruzione e della formazione, del mondo delle imprese e dei lavoratori, e di tutti i cittadini”.