Rissa in Barriera di Milano, spuntano i coltelli in via Palestrina: panico tra i residenti

Dopo quelle di ieri sera nel dehors di un bar in corso Novara, protagonisti un gruppo di nordafricani, ancora scene di violenza in Barriera di Milano. Una lite si è trasformata in violenta rissa in via Palestrina, creando attimi di terrore tra passanti e residenti del quartiere.

Lite si trasforma in rissa e spuntano i coltelli

I protagonisti della lite, infatti, dopo diverse aggressioni verbali , hanno tirato fuori dalle tasche alcuni coltelli, seminando il panico in strada. I fatti sono avvenuti poco dopo le 18 di ieri, martedì 10 settembre: proprio nell'istante in cui sono comparse le prime armi, lungo il marciapiede nel tratto compreso tra via Palestrina e via Renato Martorelli, una mamma ed il figlio stavano rientrando all'interno della loro abitazione. Alcuni dei testimoni presenti raccontano la paura vissuta in quei momenti, mentre si assisteva ad un via vai generale.

L'intervento delle volanti della Polizia