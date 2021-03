Giornata delle vittime di mafia, bandiere della Regione Piemonte a mezz'asta

In occasione della 26^ Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie , promossa da Libera, la facciata del Palazzo della Regione Piemonte dà voce ai nomi delle tante, troppe vittime. Bandiere a mezz’asta oggi e domani come segno di affetto e vicinanza verso tutte le famiglie delle vittime.

"Questa giornata - sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e del Consiglio regionale Stefano Allasia - è nata per tutte quelle vittime innocenti che hanno pagato con la vita il loro impegno coerente contro le mafie e la fedeltà alle istituzioni. Nel 2019 il Consiglio regionale ha istituito la Commissione permanente in materia di legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi, a testimonianza di quanto l’Assemblea legislativa ritenga indispensabile il caposaldo della legalità quale valore fondamentale per la quotidiana convivenza civile. Un impegno che ci deve vedere tutti schierati, senza distinzioni per la libertà, la giustizia e lo Stato”.