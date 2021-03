Viola le norme antincendio, sanzionato un hotel in via Principe Tommaso

Multa salata per il titolare di un hotel in via Principe Tommaso.

Dai controlli della polizia, eseguiti giovedì scorso, è emerso che l'addetto alla reception non risultava iscritto in licenza come rappresentante.

La struttura, su tre piani, era inoltre priva del numero adeguato di estintori, alcuni senza revisione semestrale.

Il proprietario è stato sanzionato per la somma di 1032 euro per posizione non regolarizzata del proprio dipendente e denunciato per non aver disposto misure idonee a prevenire gli incendi.

Anche l'Asl ha rilevato diverse carenze igienico-sanitarie e strutturali, predisponendo la sospensione dell’attività di somministrazione e una multa da 3000 euro.