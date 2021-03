Emergenza Covid, supporti pubblici e digitalizzazione: Torino assegna una pagella da bocciatura

Timori e insoddisfazione per il mondo dei professionisti torinesi nei rimedi anti Covid

Dal terzo gradino del podio a un anonimo dodicesimo posto complessivo: il Piemonte in un anno accusa il colpo e crolla nella classifica delle regioni per quanto riguarda la soddisfazione del vasto pianeta dei professionisti. A pesare, nella pagella raccolta dal portale specializzato ProntoPro, il sistema burocratico, la gestione delle tasse, il supporto percepito da parte delle istituzioni e le previsioni per il futuro. E se in cima alla graduatoria dell'Osservatorio sulla Piccola Impresa si piazzano Trentino Alto Adige, Puglia e Lombardia, a condividere la scomoda situazione piemontese concorre anche Torino, che a livello cittadino non raccoglie certo applausi. Ma voti decisamente mediocri.

Se le aspettative per il futuro e (un po' a sorpresa) il sistema burocratico strappano la sufficienza, va decisamente peggio per quanto riguarda il supporto della Regione e quello dello Stato. Entrambi prendono un 4, ma il voto più basso va alla digitalizzazione: addirittura un 3, riservato alla capacità della Regione di offrire siti facilmente accessibili e con informazioni utili per chi fa impresa.

Per quanto riguarda invece l'impatto dell'emergenza Covid, il 44% dei professionisti torinesi dichiara di aver subito un calo di almeno la metà del fatturato nell’ultimo anno. E sui ristori, 3 intervistati su 4 li hanno dichiarati inutili a colmare le perdite, inoltre per il 67% dei professionisti le modalità di accesso erano poco chiare. Ne ha fatto richiesta il 65% degli intervistati, fra loro 2 professionisti su 3 affermano di averli già ricevuti. Il 71% dei lavoratori autonomi si dichiara per nulla o poco fiducioso che l’attuale governo presenterà al Parlamento Europeo un piano efficace per l’accesso al Recovery Fund.