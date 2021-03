Avevano organizzato un party in casa tra amici, con musica ad alto volume fino a notte fonda. Sedici, in tutto, gli studenti universitari sanzionati con una multa di 400 euro ciascuno per violazione delle norme anti-Covid.

E' successo l'altra sera in Barriera di Milano, dove i carabinieri sono intervenuti a seguito delle segnalazioni dei residenti, allarmati dal rumore.