Dramma in corso Marconi: perde la vita andando a schiantarsi con l'auto

Terribile incidente in corso Marconi dove una donna ha perso la vita mentre si trovava a bordo di una Citroen nera.
Il sinistro è avvenuto in tarda mattinata nel controviale di corso Marconi, direzione via Nizza, all’incrocio con via Principe Tommaso.
Inutili tutti i soccorsi
L’auto è finita sul marciapiede all’angolo, abbattendo anche una palo della segnaletica. Immediatamente soccorsa, per la donna (che con tutta probabilità ha perso il controllo del mezzo a causa di un malore), non c’è stato niente da fare.
Sul posto l’ambulanza del 118 e i vigili urbani.