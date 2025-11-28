 / Cronaca

Cronaca | 28 novembre 2025, 14:12

Dramma in corso Marconi: perde la vita andando a schiantarsi con l'auto

Inutili i soccorsi: probabile un malore per la donna al volante. L'incidente avvenuto nel controviale, all’incrocio con via Principe Tommaso

Terribile incidente in corso Marconi dove una donna ha perso la vita mentre si trovava a bordo di una Citroen nera.

Il sinistro è avvenuto in tarda mattinata nel controviale di corso Marconi, direzione via Nizza, all’incrocio con via Principe Tommaso.

Inutili tutti i soccorsi

L’auto è finita sul marciapiede all’angolo, abbattendo anche una palo della segnaletica. Immediatamente soccorsa, per la donna (che con tutta probabilità ha perso il controllo del mezzo a causa di un malore), non c’è stato niente da fare.

Sul posto l’ambulanza del 118 e i vigili urbani.

Chiara Gallo

