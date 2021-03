Produzione della Fiat 500 elettrica: gli importanti risvolti occupazionali per Torino

La Fiat 500 elettrica è una delle più interessanti novità che il gruppo FCA, Fiat Chrysler Automobilies, ha lanciato negli ultimi tempi.

Fiat 500, un’auto dal fascino intramontabile

Fiat 500 è un’auto che non ha davvero alcun bisogno di presentazioni: vettura storica della celebre casa automobilistica italiana, oggi è considerata una delle city car più trendy grazie al suo assetto compatto e alle sue linee moderne.

Sebbene il settore Automotive stia vivendo una forte crisi, peraltro accentuata dall’emergenza sanitaria, le vendite di Fiat 500 sono sempre molto floride, senza trascurare il fatto che queste auto sono gettonatissime anche a livello di noleggio a lungo termine da parte di privati, non a caso società specializzate come facilerent.it le includono stabilmente tra le proprie proposte.

La nuova auto elettrica può già essere acquistata

Come si più notare visitando il sito Internet ufficiale di Fiat , la versione elettrica è già disponibile in diverse versioni e può essere acquistato direttamente online, scegliendo tra i modelli disponibili in pronta consegna oppure effettuando una configurazione affinché la vettura corrisponda perfettamente alle proprie esigenze.

L’estetica è quella tipica della 500, dunque Fiat ha scelto di restare fedele allo stile che ha reso questa automobile famosa in tutto il mondo, ma le performance e le caratteristiche tecniche sono molto innovative, una su tutte la cosiddetta “ricarica veloce”, grazie a cui è possibile percorrere ben 50 Km con una ricarica di appena 5 minuti.

La produzione nell'impianto di Mirafiori: i numeri

Non tutti sanno che la nuova Fiat 500 elettrica viene prodotta a Torino, nel celebre impianto di Mirafiori, di conseguenza il lancio di questa nuova vettura da parte di FCA ha senz’altro dei risvolti positivi per l’occupazione nel nostro Paese.

Come specificato nel sito Internet ufficiale di FCA lo stabilimento torinese, che ha avviato le produzioni della nuova 500 elettrica la scorsa estate, dovrebbe essere in grado di realizzare circa 80.000 unità all’anno.

I numeri occupazionali, come si diceva, sono importanti: nella produzione della Fiat 500 sono impiegate circa 1.200 persone, le quali contribuiscono a rendere Mirafiori il più grande polo industriale di FCA al mondo, assieme a quello di Grugliasco, nonché uno dei principali in ambito europeo per quel che riguarda l’industria Automotive.

Il solo stabilimento di Mirafiori, infatti, da complessivamente lavoro a 20.000 persone, tuttavia se si considerano anche le società satellite e l’intero indotto, si raggiunge una quota di 70.000 persone.

Si auspica un buon successo di mercato

Si tratta, non c’è che dire, di numeri importanti, i quali sono ancor più rilevanti se si considera il periodo di difficoltà che sta vivendo il settore Automotive e, in generale, la diffusa tendenza delle grandi aziende a delocalizzare le attività produttive in nazioni che assicurano una manodopera più economica.

L’auspicio è dunque che la Fiat 500 elettrica possa avere un buon successo sul mercato, non solo per gli ovvi aspetti occupazionali ma anche perché, come detto, questa vettura è considerata una vera icona italiana anche all’estero e questo potrebbe garantire anche dei risvolti positivi meno diretti.