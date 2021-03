Comunali Beinasco, anche i Verdi in corsa:"Occhio sul territorio e sui temi sociali e ambientali"

Nominati come referenti del partito per la cittadina Andrea Giuliana e Cristina Busolli

Oltre a Torino, i Verdi- Europa Verde puntano ad essere protagonisti anche nelle elezioni di Beinasco per l’area di centrosinistra. La cittadina della prima cintura torinese è commissariata dallo scorso 31 luglio, dopo le dimissioni in massa di sette consiglieri di maggioranza e la conseguente caduta, ad un anno dalle elezioni, dell’amministrazione guidata dal sindaco Antonella Gualchi.

Ed in vista delle urne Europa Verde ha deciso di nominare come referenti a Beinasco Andrea Giuliana e Cristina Busolli. “Vogliamo essere – spiegano - un grande occhio sul territorio e una colonna portante riguardo ai temi sociali, ambientali ed economici”. “Il nostro obiettivo – continuano – è riportare il nostro territorio allo splendore che merita. Per farlo, abbiamo in progetto di lasciare parlare i giovani, con le loro idee innovative, e di salvaguardare e preservare il ricco ambiente naturale che il nostro paese ci offre. Siamo pronti ad entrare in azione per il bene della natura, dei giovani e del futuro”.

Al momento il centrosinistra appare spaccato a Beinasco: i Verdi stanno valutando eventualmente di correre da soli, costruendo un polo ecologista. "In Piemonte - commentano la co Portavoce Regionale dei Verdi- Europa Verde Piemonte Tiziana Mossa e i Commissari dei Verdi-Europa Verde della Provincia di Torino Angela Plaku e Antonio Fiore - c'è sempre più voglia di 'ecologia' nelle nostre città e nelle istituzioni".