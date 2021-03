Riqualificazione corso Verona, Magliano: "Il progetto del Comitato Borgo Rossini è valido, Utilizziamolo"

"La necessità di una riqualificazione di corso Verona è urgente. Il progetto presentato dal Comitato Borgo Rossini è di assoluta qualità. Sarebbe interesse di tutti (residenti, Amministrazione) prenderlo in considerazione, eppure il piano del Comitato di Quartiere Borgo Rossini è stato di fatto ignorato nell'ultimo anno". Lo afferma il capogruppo in Comune dei Moderati, Silvio Magliano.

"Attualmente corso Verona presenta criticità relative a viabilità, sosta selvaggia, barriere architettoniche, mancanza di illuminazione, qualità dell'asfalto su marciapiedi e carreggiata. Tutti elementi che il progetto del Comitato può contribuire a risolvere. Il progetto è nelle disponibilità da prima della pandemia ed esprime la volontà dei cittadini di contribuire a rendere la zona più vivibile e accessibile. Ho chiesto alla Giunta di cambiare passo e di dimostrare la volontà di sedersi attorno a un tavolo alla presenza del Comitato e della Circoscrizione. Il progetto, riferito all’intero asse di corso Verona, è stato redatto attraverso un proficuo dialogo con gli uffici tecnici e propone soluzioni puntuali per i problemi di sosta selvaggia, smog, traffico, barriere architettoniche e attraversamenti pericolosi".

Sempre oggi in Comune, Magliano è intervenuto anche sulla situazione in corso Sacco e Vanzetti. "Ancora meno di due mesi di disagi, poi la viabilità sarà ripristinata sui due sensi di marcia. Lo garantisce l'Assessora Lapietra rispondendo, poco fa in Consiglio Comunale, alla mia interpellanza sul tema: i lavori sulla semicarreggiata ovest, assicura, saranno completati entro aprile, al massimo entro i primi giorni del mese successivo. Buona notizia, che ci assicureremo sia confermata nei fatti".