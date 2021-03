Ztl Centrale, sospensione prorogata fino al 30 aprile

Dal 29 marzo al 30 aprile 2021 si potrà continuare ad accedere liberamente al centro cittadino con il proprio veicolo, senza limitazioni di orario. E' la conseguenza della decisione presa oggi dal Comune di Torino di prorogare la sospensione della Ztl fino alla fine del mese di aprile.

Dall’ordinanza, firmata oggi dalla Sindaca Chiara Appendino, sono escluse le ZTL "Trasporto Pubblico, Pedonale e Area Romana".

Il capogruppo dei Moderati, Silvio Magliano, ha attaccato la sindaca: "ZTL sospesa a Torino fino a venerdì 30 aprile: e la sosta sulle strisce blu? Si continua a pagare. Una Sindaca in versione novella Dracula prova a prosciugare le ultime gocce di sangue dei torinesi e le ultime residue risorse di coloro che, lavorando in centro, preferiscono evitare il rischio di muoversi sugli affollatissimi mezzi pubblici in piena terza ondata pandemica".

"I Moderati chiedono da settimane la sospensione della Zona Blu, misura non più rimandabile. La politica dovrebbe saper cogliere il senso dei tempi che stiamo vivendo e difendere il diritto dei cittadini alla salute: Appendino, sei d'accordo?".