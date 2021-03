Cambio della guarda a Cna Torino: Filippo Provenzano è il nuovo segretario provinciale

Filippo Provenzano ha 52 anni, è sposato ed ha due figlie, di 15 e 18 anni. Ha iniziato a lavorare a 17 anni come tecnico elettromeccanico per poi diventare progettista di sistemi di automazione industriale in diverse Pmi torinesi, sino ad approdare alla Fata Automation. Dopo varie esperienze, nel 2006 è entrato in Cna Torino svolgendo diversi incarichi: responsabile di CNA InProprio (Associazione dei lavoratori autonomi in regime di Partita Iva operanti nel settore dei servizi alle imprese e alla Pa), responsabile dei Servizi per la Competitività quali Reti di impresa e Risorse umane. In questo quadro di attività si è occupato di relazioni concertative con gli Enti pubblici, anche a supporto di CNA Piemonte nei confronti della Regione Piemonte.

“Sicuramente questo incarico avviene in un momento difficile per tutte le piccole imprese e i lavoratori autonomi - dice invece Provenzano -, ma la CNA con il senso di responsabilità che la contraddistingue e la rete di professionalità ed esperienze di cui è dotata sarà in grado di affrontarlo non solo nell’interesse dei propri soci ma dell’intero Paese. In tal senso abbiamo chiesto che le risorse del Recovery Found non vadano solo alle grandi imprese e alle multinazionali. CNA è un’associazione, ma è anche più di un’associazione (perché è anche un’azienda), ed è un’azienda che è più di un’azienda (perché è anche un’associazione): è con questa caratteristica ibrida, che chiamerei CNA Plus (detta alla latina), che vinceremo le nuove battaglie che ci aspettano in favore di micro e piccoli imprenditori dell’artigianato, del commercio e dell’industria, che da sempre rappresentiamo con competenza in ogni ambito locale e nazionale”.