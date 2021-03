A Torino in arrivo pioggia di multe:"Il 30% in più rispetto al 2019"

A Torino in arrivo una pioggia di multe: nel 2021 dovranno essere ben il 30% in più rispetto al 2019. Questo nonostante il Coronavirus. Un obiettivo scritto nero su bianco nel piano esecutivo di gestione, per l’anno in corso, comparso negli uffici della Polizia Municipale di Torino. Da dove emerge, come denuncia il sindacato Csa, la “richiesta dell'aumento dei verbali”.

L'accusa del Csa a Bezzon:"Siamo gabellieri"

“E non importa – prosegue l’organizzazione sindacale - se sia ancora in corso una pandemia, se la gente non esce di casa e non commette infrazioni. Non importa se c'è chi ha perso il lavoro, chiuso l'attività e fa fatica ad arrivare a fine mese”. Ed il sindacato punta il dito contro il Comandante dei Civich Emiliano Bezzon, che ha trasformato gli agenti in “gabellieri. Lei non ci chiede di sanzionare quelli che se lo meritano, come riteniamo sia giusto fare, lei ci sta chiedendo di aumentare del 30% i verbali fatti nel 2019, anno in cui sicuramente c'erano più veicoli in circolazione rispetto e ci chiede di farlo indipendentemente da qualsiasi altra cosa”.

Scanderebech:"A Torino si pensa solo a vessare"

Un grido d’allarme che è stato raccolto dal capogruppo della Lega Fabrizio Ricca, che sottolinea come si tratti di “una richiesta di dignità per un lavoro che ha nel suo dna la vocazione di aiuto e soccorso dei cittadini, e non vuole essere trasformato in mero strumento per fare cassa”, e dalla consigliera di Forza Italia Federica Scanderebech. L’esponente azzurra ha annunciato di aver presentato richieste di comunicazioni alla sindaca Chiara Appendino:”Questa città,con questo ennesimo atto, non fa altro che dimostrare di non essere sensibile al periodo pandemico ed emergenziale che stiamo attraversando. Si chiede una moratoria a livello nazionale e a livello locale si pensa solo a come vessare ancora di più, lo trovo irrispettoso e vergognoso”.