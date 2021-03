Sigaretta elettronica o sigaretta tradizionale? Tutto quello che devi sapere

Per smettere di fumare con successo, uno dei migliori sostituti della nicotina rimane la sigaretta elettronica, comunemente detta e-cig; gli studi lo dimostrano. Nel Regno Unito, lo studio più importante effettuato sul tema e pubblicato nel 2019 ha dimostrato che esse sono il 95% meno dannose delle sigarette convenzionali. Ed è questa la ragione principale per cui questi dispositivi hanno saputo invadere le abitudini dei fumatori di un intero pianeta. Tuttavia, per riuscire a porre fine al classico consumo di sigarette, è necessario scegliere la sigaretta elettronica giusta.

Analizziamo insieme ad Aer Wholesale, uno dei principali player europei nella fornitura di sigarette elettroniche, gli aspetti più importanti legati al mondo dello svapo.

Come funzionano le sigarette elettroniche Svapo

Una sigaretta elettronica è formata da più elementi per consentire la produzione di vapore. Questo vapore prodotto è possibile grazie ad un'operazione molto precisa. Una batteria invia una corrente elettrica attraverso una resistenza situata nell'atomizzatore. A contatto con l'e-liquid, permette la produzione di vapore. Per scegliere la giusta sigaretta elettronica è necessario conoscere le differenze tra i diversi modelli di e-cig.

Contro la sigaretta tradizionale, la sigaretta elettronica è uno strumento efficace, soprattutto grazie al suo liquido. Il vapore della sigaretta elettronica contiene un rapporto di glicole propilenico e glicerina vegetale liquido. Queste due sostanze, utilizzate anche nell'industria alimentare e farmaceutica, permettono di conferire al liquido il suo aspetto e le sue caratteristiche. Inoltre, il vapore prodotto contiene aromi per offrire diversi sapori ed esperienze di svapo, così come la nicotina. È per la sua presenza che lo svapo può vantarsi di essere uno dei migliori sostituti della nicotina che ci siano.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'ecig

Il principale vantaggio delle e-cig è che sono un modo molto delicato per smettere di fumare. Colmando una parte della mancanza di nicotina dei consumatori, le sigarette elettroniche sembrano infatti essere il modo migliore per porre fine alla dipendenza dal fumo.

Inoltre, per la composizione del liquido e il suo processo elettronico, la e-cig non consente la produzione di sostanze tossiche come fa il consumo di tabacco. Per poterla utilizzare quotidianamente, i produttori di sigarette elettroniche offrono anche accessori essenziali legati ai loro liquidi composti da glicole propilenico e glicerina vegetale.

Tuttavia, l'e-cig può essere la causa di sintomi più o meno fastidiosi. Le mucose possono essere irritate dal colpo, mentre alcuni svapatori possono diventare allergici a determinati componenti del liquido come il PG. Ma gli effetti collaterali delle sigarette elettroniche sono inferiori rispetto al fumo prodotto dal tabacco.

Riscaldatori di tabacco

Il tabacco riscaldato di solito si presenta sotto forma di penna. Le sue piccole dimensioni a volte possono attrarre. Con un prodotto del genere, non si fuma una sigaretta convenzionale, ma si consuma tabacco. Il suo funzionamento è semplice, è sufficiente introdurre nell'apparecchio del tabacco che non si brucerà ma si scalderà bene grazie ad un impianto elettrico. Questo sistema esiste in due diversi modelli. Il primo consente di inserire unità di tabacco riscaldato chiamate bastoncini. Una volta consumata ogni unità, sarà necessario ricaricare il supporto utilizzando il caricatore. Il secondo è un supporto integrato nel caricatore e consente l'utilizzo di 10 unità prima di dover essere ricaricate.

La differenza tra riscaldatori di tabacco e sigarette è evidente. Non consente la combustione del tabacco che produce monossido di carbonio e altre sostanze tossiche. Per ottenere questa combustione, il tabacco viene riscaldato fino a 800 ° C, mentre con questo sistema viene riscaldato solo fino a 300 ° C. Inoltre, il fumo prodotto dal tabacco non esiste con questo sistema. Semplicemente non c'è fumo, solo vapore. Il catrame e il monossido di carbonio sono quindi inesistenti. Tuttavia, tutti gli agenti presenti in una sigaretta di tabacco sono ancora utilizzati nel tabacco riscaldato.

Ci sono differenze tra il tabacco riscaldato e lo svapo?

Ovviamente ci sono differenze tra i due modelli. Questi ultimi si basano principalmente sulla loro composizione.

Uno usa il tabacco, l'altro usa e-liquid i cui componenti sono ben noti. Con i riscaldatori di tabacco, la combustione è assente ma la pirolisi è effettivamente presente. Riscaldando il tabacco si produce un fenomeno che vede questa sostanza decomporsi chimicamente in gas. Quest'ultimo è ovviamente inesistente nelle e-cig poiché non utilizza tabacco.

Con il tabacco riscaldato, è impossibile regolare il dosaggio di nicotina in base alle proprie esigenze. Il tabacco contiene una certa quantità di nicotina che non può essere modificata.

Il vantaggio con lo svapo è invece la possibilità di scegliere la dose sufficiente di nicotina necessaria per soddisfare le proprie esigenze e diminuirla nel tempo. Con una quantità che varia tra 0 e 20 mg, la e-cig è lo strumento perfetto con cui puoi trovare il dosaggio perfetto per smettere di fumare. Con il tabacco riscaldato, ridurre questo dosaggio è impossibile.

Quale scegliere per smettere di fumare?

Lo dicono i pneumologi, la sigaretta elettronica è la risposta migliore all’astinenza da nicotina grazie in particolare ai suoi liquidi che contengono glicerina vegetale e glicole propilenico.

Inoltre, permette di arginare il divieto di fumo nei luoghi pubblici. Il controllo legale dello svapo gli consente di posizionarsi come un'efficace cessazione del fumo.

Pertanto, rispetto ai riscaldatori di tabacco, la sigaretta elettronica rimane uno strumento molto più efficace.