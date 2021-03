Un bosco urbano davanti a Palazzo Nuovo dedicato a Lia Varesio

Davanti a Palazzo Nuovo sorgerà il bosco urbano di weTree intitolato a Lia Varesio, a cui se ne affiancherà un altro davanti alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo dedicato alle donne artista. Un’iniziativa nata dalla collaborazione tra Agroinnova e Città di Torino, grazie al sostegno di Iren.

Lo spazio verde verrà realizzato davanti alla facciata principale dell’edificio che ospita le facoltà umanistiche e rappresenta l’ultimo step per la completa riqualificazione ‘green’ della struttura.

Il bosco di UniTo vedrà la luce entro la fine del 2021

“Speriamo che il messaggio di weTree - – spiega la portavoce Maria Lodovica Gullino, Direttore di Agroinnova e Vicerettore dell’Università - possa presto conquistare altri centri urbani importanti, con la nascita di tanti piccoli boschi in tutta Italia. La pandemia ci ha insegnato sicuramente una cosa importante: ripartiamo dalle donne, dalla ricerca e dalla natura”.

Il primo bosco, curato dalle agronome Stefania Naretto e Chiara Otella, vedrà la luce entro la fine del 2021. Lo spazio verrà intitolato a Lia Varesio, che ha dedicato la sua vita agli altri e ha fondato nel 1979 l’associazione Bartolomeo & C., che si occupa di assistenza ai senzatetto.

“I simboli – ha commentato il Rettore di UniTo Stefano Geuna - sono importanti perché nei momenti di crisi rappresentano un faro conduttore, soprattutto per chi ha delle responsabilità".

Appendino:"Investire sul verde vuol dire ridisegnare gli spazi urbani"

Torino è stata tra le prime città ad aderire al Patto di weTree, che impegna le amministrazioni ad impegnarsi attivamente in campo ambientale, con nuove aree verdi, mobilità sostenibile e spinta sulla raccolta differenziata. “Abbiamo – ha commentato la sindaca Chiara Appendino – un patrimonio arboreo incredibile e continuiamo a puntare sul green. Decidere di investire sul verde vuol dire ridisegnare gli spazi urbani: questo bosco cambierà in modo significativo l’area dell’università”.

Sandretto:"Ogni albero dedicato ad un'artista, scelta con un contest"

Sempre nell’ambito di weTree a Torino nel giardino pubblico davanti alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo sorgerà un altro bosco ornamentale. “Ogni albero – ha spiegato la presidente Patrizia Sandretto Re Rebaudengo – verrà dedicato alle artiste: i nomi per le intitolazioni verranno scelti dal pubblico tramite un contest. Il Dipartimento Educativo della Fondazione si prenderà cura di questo bosco e lo farà vivere e abitare, svolgendo tra gli alberi delle artiste attività e laboratori per i bambini, per le famiglie, per gli adulti e per le persone vulnerabili”.