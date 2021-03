Tavolo verde, la Regione Piemonte per la transizione del Piano di sviluppo rurale

Si è riunito oggi il Tavolo verde convocato dall’assessorato regionale all’Agricoltura e Cibo, con la partecipazione delle organizzazioni agricole per confrontarsi sulla programmazione dei prossimi due anni di prosecuzione del Piano di sviluppo rurale.

“Premesso che ad oggi a livello nazionale non c’è stata ancora la ripartizione tra le Regioni dei fondi del Psr assegnati all’Italia, il Piemonte è al lavoro per programmare i due anni di transizione dal Psr 2014-2020, tenendo conto delle nuove esigenze espresse dal comparto agricolo. Si continuerà a puntare alle misure a sostegno dell’insediamento dei giovani agricoltori e al miglioramento delle aziende con una possibile diversa impostazione delle domande. Per quanto riguarda le misure agroambientali l’Assessorato all’Agricoltura sta lavorando per emanare a breve i bandi al fine di sostenere gli imprenditori agricoli che hanno la necessità di rispettare gli impegni presi", sottolinea l’assessore regionale Marco Protopapa.

"Inoltre sono previsti sostegni finanziati tramite il Psr e con fondi appositamente previsti dal Ministero dell’Ambiente alle aziende che devono adeguarsi alle misure del piano regionale sulla qualità dell’aria. Si stanno infatti predisponendo nuovi criteri per ampliare l’accesso dei beneficiari affinché possano rientrare coloro che operano nelle zone di pianura e collina. Per venire incontro alle richieste derivanti dai vari settori, gli uffici stanno rivedendo i punteggi per l’accesso ai bandi delle misure strutturali, da sottoporre alla Commissione Europea al fine di soddisfare una platea maggiore di beneficiari con interventi pronti ad essere realizzati, continueranno invece ad essere sostenute le pratiche di impegno sulle tecniche di agricoltura conservativa e sulla promozione”.

Nello specifico la programmazione dei due anni di transizione del Programma di sviluppo rurale del Piemonte, punterà a sostenere le aziende agricole piemontesi sull’agroambiente attraverso la misura 10 del Psr, sull’agricoltura biologica attraverso la misura 11, al miglioramento delle aziende con la misura 4.1.1, all’insediamento dei giovani agricoltori con la misura 6.1.1, nonché anche per la misura 13 relativa all’indennità compensativa.