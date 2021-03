Come scegliere online una scarpiera per la propria abitazione

Un elemento essenziale per avere una casa più ordinata, pulita e meglio organizzata è la scarpiera. Una scarpiera permette di eliminare il problema delle scarpe e delle ciabatte lasciate in giro per casa, nascoste sotto il letto o peggio lasciate ben in vista davanti alla porta d’ingresso.

Oggi la vendita scarpiere online presenta un gran numero di modelli e di soluzioni anche per coloro che hanno una casa piccola, che abitano in un monolocale oppure semplicemente non hanno lo spazio necessario a una scarpiera di grandi dimensioni.

Le scarpiere salvaspazio sono una soluzione ideale per: riportare all’ordine la propria casa, per una soluzione di stile e non ingombrante, anche per arredare e coniugare al meglio la funzionalità al design.

Scarpiere salvaspazio: perché scegliere il Made in Italy

Oggi online si trovano scarpiere di ogni genere e provenienti da ogni dove. Tra le varie proposte non possiamo ignorare quelle offerte dalle aziende e artigiani italiani.

Nel settore dell’arredamento e del design, il Made in Italy sicuramente ha moltissimo da offrire. Qualità, stile e design, sono solo alcuni dei vantaggi che si hanno scegliendo una scarpiera salvaspazio realizzata in Italia.

Online infatti, si possono trovare anche delle scarpiere italiane che coniugano non solo bellezza e funzionalità. Ma offrono anche la possibilità di ottenere un ottimo prodotto a un buon prezzo. Scopriamo insieme, come scegliere la migliore scarpiera per la vostra abitazione.

Come scegliere la giusta scarpiera salvaspazio?

Quando si sceglie una scarpiera salvaspazio bisogna pensare a diversi fattori in base all’arredamento della propria abitazione e anche in base alla stanza nella quale si desidera inserirla.

Infatti, chi ama togliersi le scarpe sulla soglia della porta di casa, potrebbe trovare utile una scarpiera da inserire all’ingresso di casa. Ma in questo caso bisogna considerare una scarpiera salvaspazio che si adatti all’arredo di un ingresso o comunque del proprio soggiorno.

Ecco perché il consiglio è di acquistare una scarpiera salvaspazio con la parte esterna vetrata oppure con uno stile naturale o con un design che si sposi al meglio con l’intero arredamento della propria abitazione.

Se invece preferite riporre la scarpiera nello stanzino, in camera da letto, all’interno del corridoio, o nel sottoscala. In questi casi, si può optare per una scarpiera realizzata in legno naturale, e per scarpiere basse che non occupino troppo spazio.

In ogni caso, per scegliere la scarpiera giusta bisogna considerare non solo lo stile estetico e il design che la contraddistingue, di devono verificare anche dei fattori specifici quali:

Grandezza della scarpiera: la scarpiera può essere più o meno grande in base alle esigenze e alla grandezza della propria abitazione. Se si ha un’abitazione grande non ci saranno problemi. Se gli spazi sono ridotti, meglio prendere le misure prima.

Altezza della scarpiera: ci sono scarpiere più “basse” mentre altre presentano anche fino a cinque o sei ripiani sviluppandosi in altezza. Nel soggiorno sono più indicate quelle alte, in un corridoio o sottoscala meglio scegliere una scarpiera bassa.

Capienza: questo è un fattore molto importante, devi sempre controllare quante scarpe può contenere la scarpiera. In questo modo avrai la certezza di avere lo spazio per tutte le tue scarpe e non solo per alcune.

Sviluppo in verticale o in orizzontale: infine, il consiglio è di optare sempre per le scarpiere verticali in quanto sono più pratiche ed occupano meno spazio. In caso di sviluppo orizzontale, forse sarebbe meglio controllare effettivamente gli spazi e dove andare a posizionare la scarpiera.

Lo stile da scegliere per la propria scarpiera

Quando si acquista una scarpiera online oltre a valutare le caratteristiche tecniche, come accennato si possono verificare anche quelle estetiche. Sotto il punto di vista estetico ci sono le scarpiere in legno, molto interessanti per il loro stile naturale e la loro resistenza. Un’altra soluzione sono le scarpiere specchiate perfette per riuscire non solo a conservare le scarpe ma anche per arredare i propri spazi al meglio.