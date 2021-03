Gestionale per hotel: guida alla scelta

Gestire un’attività ricettiva in maniera efficiente è possibile: basta avere gli strumenti necessari affinché tutto venga pianificato a dovere e con facilità. Un albergatore e il suo team dovrebbero avere a propria disposizione dei tool in grado di aiutare a svolgere il tutto con semplicità. Tra questi spicca il gestionale per hotel, strumento di cui nessuno dovrebbe fare a meno.

Nel corso degli anni sono stati realizzati e presentati diversi software di questo tipo, eppure non hanno tutti le stesse caratteristiche.

Come scegliere il gestionale per hotel e quali sono le caratteristiche base alle quali non si dovrebbe mai rinunciare?

Le caratteristiche di un buon gestionale per hotel

Perché scegliere un software gestionale per la propria attività ricettiva? Perché ogni stanza non prenotata, anche solo per una notte, è una perdita di denaro. Senza un supporto come quello di un software di questo tipo si possono commettere degli errori.

Il team dell’hotel potrebbe, quindi, avere delle grosse difficoltà nell’organizzazione del lavoro e della struttura. Non sfruttare degli strumenti come questo è uno dei più grandi errori che un albergatore possa fare.

Tuttavia è importante scegliere sempre il miglior gestionale per alberghi. Ecco quelle che sono le caratteristiche che non dovrebbero mai mancare.

Si parte dalla gestione delle prenotazioni. Quella del planning è di sicuro l’attività a cui è necessario prestare più attenzione. Si potrebbero verificare delle situazioni spiacevoli: la stessa stanza prenotata per sbaglio due volte o un hotel vuoto per metà perché non si sono gestite al meglio le prenotazioni. In ogni caso un errore imperdonabile.

Naturalmente un software di questo tipo deve aiutare anche nella gestione dei check-in e dei check-out. Mettendo a punto un sistema automatizzato tutto verrà reso più semplice.

Importante anche la sezione per la fatturazione, per l’invio delle fatture elettroniche, per la reportistica fiscale, per l’invio di mail ai clienti sia prima che dopo il soggiorno, per la sezione offerte e gestione prezzi e così via.

A tal proposito, si consiglia di valutare un gestionale come hotelcinquestelle.cloud che offre una soluzione in cloud completa e a ottimo prezzo.

Avere a propria disposizione un tool così completo e in cloud porta con sé una serie di vantaggi. Il primo tra tutti? La libertà di gestire il proprio hotel o in generale la propria struttura ricettiva anche da remoto.

La scelta del gestionale è, quindi, il primo passo necessario per aumentare il successo di un hotel. Gestire al meglio ogni aspetto permette di avere tutto sotto controllo e a portata di click. Un segno dei tempi che cambiano e che ci fanno capire che, oggi come oggi, è fondamentale avere a propria disposizione degli strumenti di ultima generazione e scalabili che siano in grado di permettere il successo di un’attività.

Le potenzialità di un’attività ricettiva potrebbero, infatti, essere perse se non si ha una organizzazione perfetta e se si lasciano sfuggire delle occasioni. Quando, invece, si ha tutto a portata di click è molto più semplice.