Uno picchia la fidanzata scagliandola contro un termosifone, l'altro minaccia un taxista con un coltello: manette per due uomini violenti

Violenza privata e maltrattamenti in famiglia. Non si placa un fenomeno che si fa giorno per giorno più grave e preoccupante, anche a Torino e provincia.

Soltanto nelle ultime ore, i carabinieri hanno arrestato due uomini, in via Cibrario e nel centro di Torino.



Nel primo caso, in pieno quartiere San Donato, un insegnante di 45 anni, in evidente stato di alterazione psicofisica, stava minacciando un tassista con un coltello da cucina pretendendo di effettuare una corsa gratuitamente. Una volta bloccato e perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso anche di 4 dosi di crack che nascondeva in tasca.