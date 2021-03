Il Segretario del Pd Carretta positivo al Covid: "E' una montagna di m...., non chiamiamola influenza"

Il Coronavirus torna in Sala Rossa. Dopo i consiglieri del Pd e M5S Maria Grazia Grippo e Marco Chessa, l’assessore all’Ambiente Alberto Unia e il capogruppo di lista Civica per Torino Francesco Tresso, è l’esponente dei dem Mimmo Carretta ad aver contratto la malattia.

Ad annunciarlo è lo stesso Segretario Metropolitano tramite un post su Facebook, dove spiega di essere in via di guarigione, ma dove chiarisce come il Covid sia “una montagna di merda”. “Se quando arriva - continua - non peschi dal boccione il bigliettino con su scritto "asintomatico", piombi nel purgatorio dell'incertezza. Da quel momento, il virus entra nella testa e non ti lascia pensare ad altro perchè inizia a batterti dentro come un martello. Si infila nella ossa e te le fa vibrare come canne sbattute dal vento. Si intrufola nel naso e nella gola come schiuma isolante. Ti tramortisce il palato fino al punto in cui non riesci più a distinguere la merda dalla cioccolata, la varichina dal barolo. Ti prende a randellate nella schiena, ti colpisce alle ginocchia e quando vai a letto è li che ti aspetta, come sabbia tra le lenzuola”.

“Poi, se va bene, - continua - va via e allora pensi che in fondo è stata solo una brutta influenza. Ma non è così, perché ti lascia cicatrici nella testa profonde e belle spesse”. “Ecco, -aggiunge - io quelle cicatrici le ho nella testa. È ancora qua ma sto meglio e con le giuste cure e attenzioni, mi sto trasformando in un numerino da mettere nella colonnina a sinistra, quella dove, nei nostri bilanci giornalieri, annotiamo le cose buone”.

“Ma basta volgere lo sguardo oltre la linea tracciata con righello per scorgere il baratro, l'incertezza, la paura. Ma almeno non chiamiamola semplice influenza” conclude Carretta.