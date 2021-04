Quanto si spende per il motore della tapparella elettrica

Il motore per le tapparelle elettriche serve ad automatizzare la loro apertura e la loro chiusura. Per fortuna, la procedura di installazione non è complicata, e soprattutto è poco costosa. Ecco perché quello che fino a pochi anni fa si poteva considerare un lusso oggi è un’opportunità a disposizione di chiunque, anche in virtù della più elevata accessibilità delle nuove tecnologie. Infatti, non c’è bisogno di un investimento chissà quanto elevato per poter usufruire della possibilità di gestire le tapparelle di casa in modalità elettronica. Il motore, di piccole dimensioni, deve essere posizionato dentro al sistema di avvolgimento.

Il funzionamento del motore

Si tratta di un dispositivo efficiente e per nulla rumoroso, grazie a cui le tapparelle possono essere aperte e chiuse con facilità: si gestisce il tutto con un normale interruttore da applicare sulla parete. L’interruttore è a due fasi, permettendo di gestire il movimento verso l’alto e verso il basso. Con i modelli di ultima generazione, gli interruttori possono essere collegati e gestiti a distanza. Di conseguenza, con un comando solo è possibile far salire e far scendere tutte le serrande di casa. Il consiglio è di scegliere con attenzione la posizione in cui il comando dovrà essere collocato, ma in qualsiasi caso sarà possibile godere dei vantaggi di un sistema centralizzato.

Quanto si spende

Grazie alle offerte su motori per l'automazione delle tapparelle è possibile spendere poco avendo comunque la certezza di un servizio ottimale. Il prezzo del motore elettrico delle serrande, di per sé, non è elevato. Ovviamente sono molteplici i fattori che devono essere presi in considerazione, al di là delle caratteristiche qualitative del dispositivo: per esempio, il peso della serranda, la tecnologia e il modello. I sistemi di qualità più elevata durano a lungo nel tempo e assicurano i migliori standard di efficienza, che si traducono in un elevato livello di sicurezza. Per fortuna le proposte sul mercato sono numerose, grazie a una scelta molto vasta. I materiali di composizione, il diametro del tubo di avvolgimento, gli accessori elettronici di controllo e il peso della serranda sono tutte variabili che incidono sul costo dei motori.

Una panoramica dei prezzi

Per i motori più semplici e di dimensioni più piccole, i prezzi partono da poco più di 30 euro: si parla di dispositivi in grado di sollevare avvolgibili fino a 40 chili di peso. Nel caso di motori di ultima generazione, e caratterizzati dalla presenza di funzionalità all’avanguardia, si possono spendere anche diverse centinaia di euro. Nel novero degli optional extra possono essere citati il sistema di bloccaggio antintrusione, le centraline programmabili, il controllo centralizzato senza fili e il comando manuale da attivare nel caso in cui si verifichi una emergenza o ci sia un blackout.

Guida all’installazione

Per automatizzare le tapparelle è possibile acquistare direttamente un modello motorizzato, che andrà a prendere il posto delle persiane tradizionali e permetterà di dire addio alla corda di tiraggio. Ma volendo è possibile mantenere le stesse tapparelle ed elettrificarle tramite l’installazione di un motore da collocare dentro al rullo. Al posto della corda, si userà l’interruttore che permette di gestire il movimento. È sempre preferibile fare riferimento a un professionista del settore, che possa garantire un lavoro impeccabile anche a fronte di un montaggio contraddistinto da un certo livello di complessità.

L’installazione fai da te

Nel caso in cui si decida di procedere da soli, per prima cosa occorre aprire lo scomparto in cui è presente il rullo. In questa fase è importante che la serranda rimanga completamente abbassata e sia ben fissata a un supporto. A questo punto la corda può essere sganciata, in modo che il vecchio rullo possa essere estratto. Ora è necessario fissare i supporti laterali, per poi aver cura di tagliare la sezione del rullo nuovo in base alla misura. Così, si può proseguire posizionando il motore all’interno. Dopo aver stretto le ghiere, non bisogna dimenticare di bloccare il propulsore usando delle viti ad hoc. Una volta messo il rullo col motore sui supporti laterali, non rimane altro che legare la tapparella. Eseguiti i collegamenti elettrici per l’automazione, il motore è pronto per entrare in funzione.

Gli standard di sicurezza delle tapparelle elettriche

Nel caso in cui siano munite dei sistemi di sicurezza più moderni, le tapparelle elettriche non sono minimamente pericolose e garantiscono il massimo della sicurezza. Anche contro i ladri, visto che sollevarle da fuori è molto più complicato rispetto a ciò che si può fare con le tapparelle meccaniche normali. Le serrande possono essere abbassate e alzate in maniera rapida e senza difficoltà: un vantaggio da non sottovalutare, per esempio, per i soggetti anziani. La riduzione delle spese necessarie per le riparazioni e per la manutenzione, invece, è correlata alla qualità del prodotto su cui si decide di fare affidamento.