Al Teatro Marchesa un'installazione artistica "dialoga" con lo spettacolo sulle Antenate per "La Città delle Donne"

Il 22 Giugno alle 19, l'inaugurazione dell'installazione Memories cant’t wait di Carlo Galfione, a cura di Lorena Tadorni. Alle 19.45 apericena e alle 21 lo spettacolo "Dialoghi con le Antenate". Il 23 giugno la replica dello spettacolo alle ore 21. La regia è di Maria Grazia Agricola, con la collaborazione alla drammaturgia di Marianna Barbaro, Sara Pantaleoni e Angelica Paparella.

"Esiste un luogo, un tempo, una storia le cui visioni rappresentino lo sguardo delle donne? Esiste una stanza tutta per sé che si dilati e possa divenire storia universale? Interrogarsi su questo significa interrogarsi sui destini dell’umana condizione. Lo faremo attraversando testi di scrittrici, a partire da Vera Brittain, da Virginia Woolf, Isabel Allende, Michela Murgia, Emily Dickinson, Simone Weil, Simone De Beauvoir, Gioconda Belli, Anna Magnani e mettendo in risonanza le loro parole e le biografie delle attrici in scena".

L’evento teatrale e la sua inaugurazione si svilupperà in modo integrato con l’installazione site-specific dell’artista Carlo Galfione, a cura di Lorena Tadorni, un’intensa carrellata di ritratti femminili sulle colonne esterne della struttura di Teatro Marchesa. L’opera di Galfione parte dallo spazio pubblico per disseminarsi all’interno del teatro, creando materiale scenografico anche per lo spettacolo che si presenterà in due parti: un prologo esterno collegato all’installazione dei ritratti femminili e la seconda parte sul palcoscenico del teatro che si trasformerà in una terrazza in cui immagini, racconti, frammenti di dialoghi ci porteranno verso un’alterità di luoghi e visioni.

INFO: Teatro Marchesa, corso Vercelli 141, sabato 22 giugno dalle ore 19, domenica 23 giugno alle 21, info e prenotazioni infochoroscomunita@gmail.com, web www.choroscomunita.com