Case occupate di via Aosta, Deri chiede lo sgombero: “La legge del più forte non deve valere”

Gli ingenti abbandoni di rifiuti degli ultimi mesi, all'interno del cortile del palazzo e in strada, hanno riportato alla ribalta il fenomeno delle occupazioni abusive di case popolari in via Aosta tra i civici 31 e 37, nel quartiere Aurora a Torino. A prendere una posizione netta, questa volta, è il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri.

La richiesta è quella di uno sgombero immediato: “Lo chiediamo da tre anni - dichiara – ma nulla si muove. Tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi anni insieme a comitati, associazioni e istituzioni viene vanificato da questi comportamenti incivili che fanno arrabbiare i residenti rispettosi delle norme".

"Gli alloggi ATC vanno assegnati a chi è in graduatoria, la legge del più forte non deve vale a Torino”, ha concluso Deri.