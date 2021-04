Il ministro Speranza: "Al rientro dall'estero obbligatori quarantena di 5 giorni e poi il tampone"

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato sul suo profilo Facebook di aver "appena firmato un’ordinanza che dispone per arrivi e rientri dai Paesi dell’Unione Europea tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni. La quarantena è già prevista per tutti i Paesi extra Eu".

Speranza avrebbe firmato l'ordinanza dopo la crescita di prenotazioni dei voli per l'estero in occasione delle vacanze pasquali, nel timore che possa accadere ciò che era successo la scorsa estate, con la crescita dei contagi al rientro dalle ferie estive.