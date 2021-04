Ai domiciliari dopo una maxi rissa, evade e aggredisce un passante

Era stato messo agli arresti domiciliari il 28 marzo con l'accusa di avere partecipato a una maxi rissa tra giovani nella zona di Porta Susa. Il giorno dopo, però, è uscito di casa, ha importunato due ragazzine e ha aggredito un passante intervenuto in loro difesa.

Dell'episodio si è parlato oggi a Palazzo di giustizia, dove l'uomo, un trentaduenne, è stato citato per i reati di evasione e danneggiamento. La zuffa, alla quale, secondo quanto è emerso, insieme a lui avevano partecipato due gruppi di ragazzi e ragazze intorno ai 18/20 anni di età, era stata originata da un apprezzamento ritenuto troppo volgare.

Il 29 marzo il trentaduenne è uscito con il cane - nonostante la misura restrittiva - e ha avvicinato due ragazzine. Un passante ha notato che entrambe erano a disagio e ha chiesto cosa stesse succedendo: l'uomo lo ha aggredito e lo ha inseguito, tentando anche di rompere le vetrine del locale in cui l'altro si era rifugiato. A suo carico è stato così spiccato un secondo provvedimento di custodia agli arresti domiciliari.

Il trentaduenne è figlio di una coppia di insegnanti ed è diplomato. Il giudice Andrea Natale, in attesa dell'inizio del processo per direttissima, fissato per il mese prossimo, lo ha avvertito che in caso di ulteriori infrazioni la misura cautelare sarà aggravata e lo ha invitato a "ringraziare il suo bravo difensore", l'avvocato Guglielmo Busatto.